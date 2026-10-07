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    Thời sự

    Cây bật gốc chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

    Uyển Nhi - Bùi Quốc Hoàng - Diệu Mi
    Cây xanh bật gốc, đổ chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng (phường Tân Định, TP.HCM), khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

    Sáng 7.10, một cây xanh lớn bất ngờ bật gốc, ngã đổ chắn trên đường Đinh Tiên Hoàng, gần giao lộ đường Võ Thị Sáu (phường Tân Định, TP.HCM). Sự cố khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

    Cây bật gốc chắn ngang đường trung tâm TP.HCM, giao thông ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 1.

    Cây xanh bật gốc, đổ chắn ngang giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu (phường Tân Định, TP.HCM) sáng 7.10

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Cây đổ chậm, nhiều người thoát nạn

    Ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, cây xanh có kích thước lớn, phần gốc bật khỏi mặt đất, thân cây và tán lá đổ rạp xuống lòng đường, chắn gần như toàn bộ hướng lưu thông qua khu vực ngã ba Võ Thị Sáu và đường Đinh Tiên Hoàng.

    Theo lời kể của bà Nga, một người bán hàng rong gần hiện trường, sự cố xảy ra khoảng 6 giờ cùng ngày. Thời điểm này, bà vừa ra dọn hàng để buôn bán.

    "Cây không ngã liền mà đổ nhè nhẹ, từ từ", bà Nga nhớ lại. Theo bà, sau khi vừa cất xe xong, bà phát hiện cây xanh đang nghiêng dần xuống đường nên kịp tránh ra xa.

    Cây bật gốc chắn ngang đường trung tâm TP.HCM, giao thông ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 2.

    Cây xanh lớn bật gốc, nằm chắn ngang làn xe khiến phương tiện không thể lưu thông qua khu vực

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Cạnh đó, một điểm bán cà phê cũng vừa dọn hàng ra. Khi cây đổ, phần ngọn cây va vào chiếc bàn phía trước nên nhiều người có thêm thời gian né tránh, thoát nạn trong gang tấc.

    Vụ việc không gây thương vong về người. Tuy nhiên, cây đổ chắn ngang khu vực buôn bán khiến việc kinh doanh của bà Nga trong buổi sáng phải tạm ngưng.

    Cây bật gốc chắn ngang đường trung tâm TP.HCM, giao thông ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 3.

    Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, phân luồng và phối hợp xử lý cây ngã đổ

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Giao thông ùn ứ, phường Tân Định phối hợp xử lý

    Sau sự cố, cây ngã nên các tuyến đường lân cận như Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Phùng Khắc Khoan... bị ảnh hưởng. Nhiều xe máy xếp hàng dài, lực lượng chức năng căng dây, hướng dẫn phương tiện di chuyển và phân luồng từ xa.

    Anh Thông (một người lưu thông qua khu vực này) cho biết đang đến giờ vào ca làm nhưng đã kẹt xe trên đường Điện Biên Phủ hơn 30 phút.

    Cây bật gốc chắn ngang đường trung tâm TP.HCM, giao thông ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 4.

    Giao thông qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu ùn ứ sau khi cây xanh bất ngờ bật gốc

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Minh Hậu, chuyên viên Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Tân Định, cho biết rất may không có người bị cây đổ đè trúng.

    "Sau khi nắm vụ việc, khoảng 6 giờ 15, phường đã điều động lực lượng xuống hiện trường, phối hợp với Công ty TNHH MTV công viên cây xanh TP.HCM để xử lý, dọn dẹp. Cây này thuộc phạm vi của tòa nhà ngay góc đường nên phường chưa nắm được nguyên nhân cây ngã đổ", bà Hậu thông tin.

    Cây bật gốc chắn ngang đường trung tâm TP.HCM, giao thông ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 5.

    Đường Đinh Tiên Hoàng bị ùn tắc nghiêm trọng

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Đại diện Công ty TNHH MTV công viên cây xanh TP.HCM cho biết đây là cây da nằm trong khuôn viên tòa nhà, không thuộc quản lý của công ty. Nhận thông báo, đơn vị đã cử lực lượng đến hỗ trợ, thu dọn hiện trường để người dân tiếp tục lưu thông.

    Vì sự cố xảy ra trong giờ cao điểm sáng trên trục đường ở trung tâm TP.HCM nên một số tuyến đường xung quanh như Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng bị ùn ứ. Đội tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng cử cán bộ chiến sĩ điều tiết, phân luồng giao thông.

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