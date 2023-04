Cây gì bị cấm trồng trong trường học?

Cây xanh là phần không thể thiếu trong trường học NGỌC LONG

29 loài cây bị cấm trồng

Ngày 5.5.2015, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang có công văn số 456 về danh mục cây xanh cấm trồng và hạn chế trồng trong trường học.



Theo công văn này, thực hiện quyết định số 475 ngày 24.3.2015 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành danh mục cây xanh cấm và hạn chế trồng trong phạm vi đô thị, Sở GD-ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung:

Thứ nhất, việc cải tạo, trồng mới cây xanh phải dựa theo danh mục quy định, tránh lãng phí và phải phù hợp với điều kiện, cảnh quan của từng đơn vị. Thứ hai, tổ chức rà soát cây xanh hiện có tại cơ quan, đơn vị để phân loại, bảo dưỡng và có biện pháp quản lý, ngăn ngừa những tác hại ảnh hưởng đến con người, cảnh quan môi trường, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới.

Đính kèm công văn là quyết định số 475 của UBND tỉnh An Giang, danh mục cây xanh bị cấm và hạn chế trồng trong phạm vi đô thị ở tỉnh An Giang. Theo đó, 29 cây xanh bị cấm trồng gồm có bã đậu, bàng, bồ kết, các loại cây ăn quả, cao su, cô ca cảnh, da-sung, dừa, điệp phèo heo, đủng đỉnh, gáo trắng, gáo gòn, gòn, keo lá tràm, keo lai, keo tai tượng, lọ nồi-đại phong từ, lòng mức, lòng mức lông, mã tiền, me keo, xà cừ (sọ khỉ), thông thiên, trôm hôi, trứng cá, trúc đào, xi rô, hoa anh túc, sò đo cam (hồng kỳ).

9 cây xanh bị hạn chế trồng theo quyết định này gồm: cồng (các loại), huỳnh liên (sò đo bông vàng), long não, nhạc ngựa (dái ngựa), trắc bá diệp, viết, vông đồng, mò cua-sữa, bạch đàn (các loại).

Nhiều địa phương có quy định về danh mục cây xanh bị cấm trồng, hạn chế trồng ở đô thị, trong khu chức năng... NGỌC LONG

Hà Nam cũng ban hành quyết định cây bị cấm trồng

Ngày 16.11.2021, UBND tỉnh Hà Nam cũng ban hành quyết định số 38 năm 2021 về danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại đô thị và khu chức năng (bao gồm khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao; khu du lịch; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao; các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật). Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.12.2021.

Danh mục này áp dụng đối với các nhóm cây thân gỗ bóng mát và cây bụi thân gỗ; không xem xét đối với cây bụi nhỏ có hoa, cây thân thảo...



Theo quyết định của tỉnh Hà Nam, những cây cấm trồng gồm những cây có độc tố, chất gây nghiện, có khả năng gây nguy hiểm tới người, phương tiện và công trình.

Cây trúc đào có trong danh mục cây bị cấm trồng ở đô thị ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Danh mục cây cấm trồng gồm: Bồ kết, cao su, cô ca cảnh, gòn, lòng mức (các loại), mã tiền, sò đo cam (hồng kỳ, chuông đỏ, hoa tulip châu Phi), thông thiên, trúc đào, vông đông (bã đậu), xi rô.



Còn danh mục cây trồng bị hạn chế tại đô thị và khu chức năng ở tỉnh Hà Nam gồm: cây ăn quả, bạch đàn, bách tán (tùng bách tán, tùng cối), bàng ta, cau vua, đa gáo, đa-đề-da-sung-si-sanh, đào đậu (anh đào giả, đỗ mai), gạo, hoàng nam (huyền diệp), hồng diệp, keo, lát hoa, lộc vừng, mỡ, muồng hoa đào, muồng trắng, ngọc lan trắng, osaka đỏ, phượng vĩ, sa la, sấu, sến, sữa, tếch, viết, xà cừ.

Danh mục cây được khuyến khích trồng trong quyết định của tỉnh Hà Nam gồm: ban các loại, bàng Đài Loan, bằng lăng tím, chò nâu, dầu rái, giáng hương, hoàng hậu, hồng lộc, kèn hồng, kèn vàng, liễu, lim xẹt, long não, muồng đen, muồng hoàng yến, muồng tím, sao đen, sau sau, sưa, tử vi, vàng anh.

Danh mục cây cấm trồng tại đô thị và khu chức năng ở tỉnh Hà Nam

Cây gì bị cấm trồng trên đường phố TP.HCM?

Vào năm 2013, UBND TP.HCM ban hành quyết định 52 về danh mục cây cấm trồng trên đường phố.

Theo đó, 28 cây sau đây bị cấm trồng trên vỉa hè và dải phân cách đường phố gồm: cây bã đậu, bàng, bồ kết, các loài cây ăn quả, cao su, cô ca cảnh, da-ung, dừa, điệp phèo heo, đủng đỉnh, gáo trắng, gáo tròn, gòn, keo lá tràm, keo lai, keo tai tượng, lọ nồi-đại phong từ, lòng mức, lòng mức lông, mã tiền, me keo, mò cua-sữa, sọ khỉ-xà cừ, thông thiên, trôm hôi, trứng cá, trúc đào, xi rô.

Thế nhưng chưa có danh sách cây cấm trồng trong trường học ở TP.HCM. Tuy nhiên, bà Đỗ Thị Thanh Huyền, nhà sáng lập, Giám đốc điều hành Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia, TP.HCM, cho rằng có thể áp dụng danh sách cây cấm trồng ở đường phố TP.HCM vào việc cấm trồng trong trường học. "Cây trong trường học còn phải cẩn thận hơn nữa so với cây đường phố, do các em học sinh có thể tiếp xúc trực tiếp hơn, thường trực hơn", bà Huyền nói.