Không nên trồng cây gì trong trường học để tránh những chuyện đau lòng?

Trường học cần trồng cây xanh để mang lại hạnh phúc cho giáo viên, học sinh NHẬT THỊNH

Cấm trồng cây gì?

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, nhà sáng lập, Giám đốc điều hành Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia, TP.HCM, cho biết một số sở GD-ĐT các tỉnh, thành trong nước có ban hành các quyết định về danh mục các loại cây cấm trồng hoặc hạn chế trồng trong trường học. Riêng TP.HCM thì năm 2013, thành phố có ban hành quyết định 52/2013/QĐ-UBND về danh mục cây cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên chưa có danh sách cây cấm trồng trong trường học ở TP.HCM.

"Tuy nhiên, có thể áp dụng danh sách cây cấm trồng ở đường phố TP.HCM vào việc cấm trồng trong trường học ở TP.HCM. Theo tôi, cây trong trường học còn phải cẩn thận hơn nữa so với cây đường phố, do các em học sinh có thể tiếp xúc trực tiếp hơn, thường trực hơn", bà Đỗ Thị Thanh Huyền nói.

Theo bà Đỗ Thị Thanh Huyền, có mấy nhóm loại cây không nên trồng ở trường học. "Đó là những cây mà trong thân, lá, hoa quả có chất độc. Những cây cành giòn dễ gãy khiến học sinh có thể gặp tai nạn khi trèo lên. Những cây ăn trái, vì sẽ thúc đẩy học sinh trèo cây gây tai nạn. Những cây cho hoa hoặc bộ phận có mùi hôi, hoặc mùi quá mạnh, ảnh hưởng đến môi trường học tập, gây dị ứng. Những cây có bộ rễ ăn nông, dễ gây hư hại đến công trình trong trường hoặc gãy đổ gây tai nạn", nhà sáng lập, Giám đốc điều hành Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia nhấn mạnh.

Cây xanh duy trì tương tác của con người với thiên nhiên NHẬT THỊNH

Các cây xanh nhỏ được trồng trong Trường mầm non Vàng Anh, Q.5, TP.HCM THÚY HẰNG

Trường học cần cây xanh

Năm 2020, TP.HCM cũng từng xảy ra câu chuyện đau lòng khi cây phượng cổ thụ trong trường bị bật gốc khiến một học sinh tử vong. Sau đó, có một số trường học phòng xa bằng việc chặt bỏ hàng loạt cây xanh. Thời gian đó, bà Đỗ Thị Thanh Huyền từng gửi tâm thư "Trường học cần cây xanh" tới các trường trong TP.HCM.

Trong thư, bà Huyền - người có hơn 20 năm kinh nghiệm bảo tồn thiên nhiên và giáo dục học sinh- đã bày tỏ nỗi trăn trở vì nếu ai cũng lo lắng cây xanh mất an toàn mà đốn hạ, chặt bỏ hết cây xanh trong trường hoặc không trồng cây trong trường thì sẽ thiệt thòi lớn cho môi trường và các em học sinh, các thầy cô giáo. Bà Huyền nhấn mạnh cây xanh trong trường học, đặc biệt trong các thành phố lớn góp phần khích lệ, duy trì tương tác của con người với thiên nhiên, cân bằng giữa quá trình phát triển thể chất, tinh thần, khích lệ sáng tạo, tư duy tích cực của học sinh.

Bài toán đặt ra là làm sao duy trì mảng xanh trong các trường học mà vẫn an toàn.

Rà soát, kiểm tra định kỳ cây xanh trong trường học

Tại Trường Song ngữ Quốc tế Canada (BCIS, TP.HCM), việc trồng, chăm sóc, bảo trì cây xanh ở trong và xung quanh khuôn viên trường học có bộ phận chuyên trách và thường được "out-source" (thuê ngoài) với công ty có đủ năng lực, chuyên môn phù hợp đảm trách. Như vậy sẽ đảm bảo cây trồng trong trường nên là cây gì thì phù hợp, an toàn cho học sinh cũng như giáo viên, và nên chăm sóc và bảo tồn cây ra sao, tránh nguy cơ gây nguy hiểm cho con người.

Khuôn viên trường học nhiều cây xanh tại BCIS THU HẰNG

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng BCIS, TP.HCM cho biết việc rà soát, kiểm tra cây xanh được diễn ra định kỳ, thường xuyên. Đồng thời khi các giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh trong trường phát hiện cây xanh có vấn đề gì có thể báo ngay với hiệu trưởng nhà trường để kịp thời xử lý.

Theo hiệu trưởng BCIS, bên cạnh việc hạn chế rủi ro bằng việc không trồng các loại cây này, loại bỏ cây trồng kia, thì giáo viên cũng phải là người giáo dục cho học sinh của mình về kỹ năng an toàn, dạy cho trẻ em không tùy tiện ăn hoa, quả, lá, hạt… bên ngoài. Bởi đây cũng là kỹ năng sinh tồn mà trẻ sẽ áp dụng không chỉ trong trường học mà còn bên ngoài cuộc sống.

THÚY HẰNG

Những mảng xanh ý nghĩa tại Trường mầm non Vàng Anh THÚY HẰNG

Duy trì mảng xanh mà vẫn an toàn

Tại Trường mầm non Vàng Anh, Q.5, TP.HCM, trong khuôn viên của trường có một số cây xanh che bóng mát, thân nhỏ, và thường xuyên được bấm cành, tỉa ngọn. Ban giám hiệu nhà trường cho biết những cây xanh trong trường học duy trì mảng xanh, mang lại không khí trong lành, được thường xuyên kiểm tra.

Bên cạnh đó, trường mầm non này còn có vườn cây với những cây xanh nhỏ như mười giờ, lan ý, trầu bà… được nhà trường, phụ huynh đóng góp; trẻ em cùng nhau chăm sóc hàng ngày để giáo dục về thiên nhiên.

Trong các lớp học cũng có những cây nhỏ như trầu bà nhằm giúp không gian phòng học mát mẻ, trong lành hơn. Ban giám hiệu Trường mầm non Vàng Anh, Q.5 cho biết, các cây xanh trồng trong trường học được tuân thủ hướng dẫn danh mục các loại cây an toàn, không trồng các loại cây có gai, có độc, các loại cây có mùi mạnh ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em, giáo viên…

Trường học, học trò đều cần những tán cây xanh NGỌC LONG

Còn bà Đỗ Thị Thanh Huyền cho rằng trước khi trồng cây tại khuôn viên các trường học, cần được sự tư vấn của các chuyên gia, để tìm được cây phù hợp với không gian trường học.

Phải đặc biệt chú ý về kỹ thuật trồng cây, đào hố đủ to, đủ sâu... giúp bộ rễ phát triển sâu rộng, bám vững vàng vào đất. Cũng cần chú ý là với những cây lớn, có đường kính thân lên tới 20 - 30 cm, khi trồng sẽ nhanh tạo bóng mát, nhưng rễ lại không bám sâu vào lòng đất, do vậy khả năng đổ, bật gốc cao hơn so với trồng cây nhỏ hơn.