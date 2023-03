Làm sao để biết món mình vừa ăn có gây dị ứng hay không?

Các món ăn gây dị ứng thường gặp nhất là động vật có vỏ, sữa và đậu phộng, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Nổi mề đay, mẩn ngứa là triệu chứng thường gặp của dị ứng thực phẩm

Một trong những điều đầu tiên cần biết để xác định các triệu chứng có phải là dị ứng hay không thì cần phân biệt dị ứng với không dung nạp thực phẩm.

Không dung nạp thực phẩm tức là cơ thể không thể dung nạp một loại thực phẩm cụ thể nào đó. Ví dụ, với người không dung nạp sữa thì cơ thể họ sẽ không thể tiêu hóa lactose, hay còn gọi là đường sữa. Triệu chứng có thể là khó chịu trong bụng, tiêu chảy và đầy hơi. Tình trạng này không đe dọa tính mạng.

Trong khi đó, dị ứng thực phẩm xảy ra khi hệ miễn dịch phản ứng quá mức với protein trong thực phẩm. Ví dụ, nếu dị ứng với sữa bò thì người bệnh vẫn có thể dung nạp đường lactose nhưng hệ miễn dịch sẽ phản ứng với protein trong sữa. Hệ quả có thể dẫn đến những phản ứng gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu dị ứng thực phẩm, cơ thể sẽ xuất hiện ít nhất 1 trong số các triệu chứng sau:

Nổi mề đay

Nổi mề đay, mẩn ngứa sau khi ăn một loại thực phẩm nào đó là dấu hiệu thường thấy của dị ứng thực phẩm. Thời gian mề đay hiện lên trên da có thể là vài phút đến vài giờ sau khi ăn.

Nghẹn cổ họng, khó nuốt

Nếu cổ họng của bạn bỗng dưng sưng lên rất nhanh, gây nghẹn và khó nuốt thì đó rất có thể là dấu hiệu của dị ứng thực phẩm. Khi đó, hãy đến bác sĩ kiểm tra càng sớm càng tốt.

Khò khè

Dị ứng xảy ra khi hệ miễn dịch xác định một loại protein trong thực phẩm là tác nhân ngoại lai và cần phải loại bỏ. Khi đó, phản ứng dị ứng sẽ được kích hoạt và cơ thể tiết ra chất histamine. Hợp chất này có thể dẫn đến cơ thắt khí quản, khiến người mắc thở khò khè.

Nôn mửa

Nôn mửa là một dấu hiệu khác của dị ứng thực phẩm. Tuy nhiên, đây cũng là triệu chứng của không dung nạp và ngộ độc thực phẩm. Do đó, cách tốt nhất là hãy đến bác sĩ kiểm tra.

Sốc phản vệ

Đây là phản ứng dị ứng nghiêm trọng và có thể gây tử vong. Triệu chứng thường gặp của sốc phản vệ là khó nuốt, khó thở, tim đập nhanh, thậm chí bất tỉnh. Những trường hợp này cần sớm đưa đến bệnh viện.