Cây lành và quả ngọt

Điểm sáng của Nghệ An về thu hút đầu tư bắt đầu từ năm 2022 khi lần đầu tiên tỉnh này thu hút FDI gần 1 tỉ USD. Năm 2023, nguồn vốn này tăng lên hơn 1,6 tỉ USD, xếp thứ 8 tỉnh, thành trên cả nước về thu hút FDI và năm 2024 là gần 1,7 tỉ USD. Đến nay, Nghệ An đã thu hút 147 dự án FDI với số vốn đăng ký gần 5 tỉ USD của các tập đoàn đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là một kỳ tích đối với Nghệ An. Không chỉ tập trung nhà máy tại các khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã mang nhà máy về làng, đặt tại các huyện đồng bằng, trung du giúp người dân có việc làm ngay tại quê mình.

Nghệ An đã "trải thảm" đón các nhà đầu tư từ 20 năm qua, nhưng do địa phương này cách xa các đầu mối trung tâm công nghiệp và hạ tầng công nghiệp nên chưa đáp ứng yêu cầu nên các nhà đầu tư đến rồi đi. Gần đây, tỉnh này đã nỗ lực đầu tư hạ tầng và cải cách môi trường đầu tư, trong đó kêu gọi được các tập đoàn lớn từ Singapore, Thái Lan, Trung Quốc đến đầu tư hạ tầng công nghiệp và với nỗ lực cải cách thủ tục hành chính có hiệu quả. Nghệ An đã gặt hái được quả ngọt!

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết bí quyết thành công của tỉnh này là chuẩn bị "5 sẵn sàng" để đón các nhà đầu tư: sẵn sàng về quy hoạch, hạ tầng thiết yếu, mặt bằng đầu tư, nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính và môi trường đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh phải đồng hành với các nhà đầu tư, coi khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư là của tỉnh để giải quyết kịp thời.

Nghệ An có lợi thế với gần 3,4 triệu dân, trong đó có 1,6 triệu lao động. Về khách quan, xu hướng chuyển dịch vùng đầu tư của các doanh nghiệp FDI sau dịch Covid-19 là một nguyên nhân khiến các địa phương hút được vốn, tuy nhiên sự thành công của Nghệ An không hoàn toàn đến từ sự may mắn này mà bằng sự nỗ lực "vượt lên chính mình".