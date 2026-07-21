CBM - Cờ bạc mạng | Phim ngắn Vietnamese 2026

Trong phim ngắn "CBM - Cờ bạc mạng", một nhân viên môi giới bất động sản bất ngờ trúng số độc đắc, bước vào cuộc sống giàu sang và hào nhoáng. Nhưng tiền bạc và cảm giác quyền lực ảo dần kéo anh xa gia đình, đẩy anh lao vào cờ bạc, ăn chơi và những đêm thâu sa đọa.

Khi cờ bạc trở thành vòng xoáy không lối thoát, anh dần thua lỗ và đánh mất tất cả. Từ một người may mắn chạm đỉnh giàu sang, anh rơi xuống vực sâu của nợ nần và cô độc, buộc phải đối diện với sự tha hóa của chính mình trong hành trình giành lại chút niềm tin cuối cùng còn sót lại từ những người anh từng làm tổn thương.