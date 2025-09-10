CBRE Việt Nam phản hồi vụ 'Căn hộ của Phó chủ tịch HoREA bị cắt nước 8 tháng'

Công ty này thừa nhận là đơn vị quản lý vận hành tòa nhà chung cư SRCS (Ban quản lý chung cư) nơi có căn hộ V5 - 1002 của TS Đỗ Thị Loan bị cắt nước.

CBRE Việt Nam đã phản hồi vụ "Căn hộ của Phó chủ tịch HoREA bị cắt nước 8 tháng"

Do bà Loan không thanh toán tiền nước sinh hoạt liên tiếp trong 3 tháng (từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2024). Trong đó, tháng 10.2024 là 22 m3, tháng 11.2024 là 15 m3 và tháng 12.2024 là 17 m3. Tổng số tiền hơn 1 triệu đồng. Văn phòng Ban quản lý tòa nhà buộc phải ngừng cung cấp nước cho căn hộ của bà Loan từ ngày 7.1.2025. Việc ngừng cung cấp nước này phù hợp với quy định tại nội quy tòa nhà.

Theo ghi nhận của Ban quản lý, mức tiêu thụ nước tại căn hộ V5-1002 của bà Loan trong giai đoạn từ tháng 1.2023 đến tháng 9.2024 duy trì ổn định, không có dấu hiệu đột biến trong suốt thời gian theo dõi. Mức tiêu thụ nước trung bình trong 12 tháng của năm 2023 là 19 m3/tháng. Mức tiêu thụ nước trung bình từ tháng 1 - 9.2024 là 18,7 m3/tháng.

Về việc Ban quản lý tòa nhà không cho bà Loan dùng thang máy để vận chuyển nước lên căn hộ, theo CBRE, trong thời gian trước đây đã xảy ra một sự cố gây tràn nước ở Tháp V2 của tòa nhà gây hư hỏng thang máy, khiến gián đoạn hoạt động của thang, ảnh hưởng lớn đến vận hành và di chuyển của các cư dân khác.

8 tháng qua, TS Đỗ Thị Loan phải vận chuyển từng can nước lên căn hộ để dùng

Do vậy, Văn phòng Ban quản lý tòa nhà đã đề nghị bà Loan tạm ngưng vận chuyển nước qua sảnh vào thang máy bằng xô, thùng, và yêu cầu bà Loan phải có phương án an toàn, tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển nước lên căn hộ làm ảnh hưởng đến tòa nhà và các cư dân khác.

Sau khi nhận được khiếu nại của bà Loan, Văn phòng Ban quản lý tòa nhà đã trả lời, giải thích và đưa ra các phương án giải quyết cho bà Loan, nhưng bà không chấp nhận.

CBRE đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết, bao gồm cả làm việc với Công ty Cấp nước Nhà Bè, đề nghị với bà Loan cho phép lắp đồng hồ nước phụ để theo dõi trong 90 ngày, nhưng bà Loan không phản hồi.

"CBRE Việt Nam sẽ cung cấp nước trở lại cho căn hộ ngay khi chủ căn hộ thanh toán tiền nước sinh hoạt còn nợ", CBRE Việt Nam khẳng định.

Chuyển hồ sơ qua Công an TP.HCM Chủ tịch HĐND TP.HCM nhận được đơn của bà Đỗ Thị Loan có nội dung tố cáo Công ty TNHH CBRE Việt Nam, Ban quản lý và Ban quản trị nhà chung cư SRCS đã có dấu hiệu gian lận trong việc xác định lượng nước tiêu thụ bình quân, thu hộ, chi hộ tiền sử dụng nước của cư dân. Công dân ước tính số tiền thu hộ cao hơn số tiền chi hộ khoảng 3 tỉ đồng/năm, kéo dài trong 6 năm qua. Thực hiện ý kiến của Chủ tịch HĐND TP.HCM, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM chuyển đơn nêu trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM để xem xét, xử lý theo quy định, trả lời cho công dân và thông tin kết quả đến Thường trực HĐND TP.HCM.



