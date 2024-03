CDC Hà Nội mở lại phòng tiêm chủng dịch vụ

Theo đại diện CDC Hà Nội, điểm tiêm chủng này mở cửa tất cả các ngày trong tuần. Tại đây có 2 dây chuyền tiêm, đáp ứng khoảng 200 lượt tiêm dịch vụ/ngày. Tại đây có 11 loại vắc xin, gồm: lao; uốn ván; "6 trong 1" (bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, Hib); tiêu chảy do vi rút rota; sởi, quai bị, rubella; thủy đậu; viêm não Nhật Bản B; cúm; các bệnh do phế cầu khuẩn; viêm gan A+B và các bệnh do HPV.



Lãnh đạo CDC Hà Nội kiểm tra tủ bảo quản vắc xin tại phòng tiêm DIỆU LINH

Phòng tiêm chủng trang bị kho lạnh đạt chuẩn, hệ thống tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng với hệ thống thiết bị theo dõi nhiệt tự động, đảm bảo nhiệt độ tiêu chuẩn, đồng thời cảnh báo nguy cơ từ sớm để bảo quản vắc xin theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Tất cả nhân viên tiêm chủng đã qua tập huấn bài bản và có chứng chỉ về an toàn tiêm chủng. 100% khách hàng khi đến tiêm chủng đều được bác sĩ khám sàng lọc trước tiêm theo đúng quy định và chỉ định tiêm chủng chính xác, theo dõi sau tiêm chủng ít nhất 30 phút tại phòng tiêm.