CDC Mỹ: Biến thể Omicron gây tử vong thấp hơn Delta đến 91%

Trong đó, có 50.000 người nhiễm biến thể Omicron và số người còn lại nhiễm Delta.

Kết quả đã cho thấy, nguy cơ phải nhập viện trong vòng 14 ngày kể từ khi bệnh nhân cảm thấy các triệu chứng đầu tiên - ở những người nhiễm biến thể Omicron - chỉ bằng một nửa so với những người nhiễm biến thể Delta, theo nhật báo Daily Mail (Anh).

Đối với các trường hợp nhập viện, tỷ lệ bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron cần phải chăm sóc đặc biệt thấp hơn 75% so với biến thể Delta.

Kết quả cũng cho thấy, Omicron cũng hiếm khi gây tử vong, với tỷ lệ tử vong thấp hơn đến 91% so với Delta.

Trong cuộc họp báo hôm 12.1, tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc CDC Mỹ cũng lưu ý rằng số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ tăng 10% gần đây thực sự là do biến thể Delta, không phải do chủng Omicron.





Dữ liệu gần đây nhất của CDC Mỹ từ hôm 11.1 ước tính rằng 98% trường hợp Covid-19 ở Mỹ là biến thể Omicron, một con số đáng kinh ngạc đối với một biến thể chưa được biết đến khoảng 2 tháng trước.

Tuy nhiên, dữ liệu từ CDC Mỹ đầy hứa hẹn và có khả năng là tín hiệu tươi sáng nhất mà Mỹ đã nhận được trong nhiều tháng xảy ra đại dịch.

Nếu biến thể lây lan nhanh chóng và không có khả năng gây chết người, nó có thể nhanh chóng lan khắp cộng đồng và bắt đầu rút lui.

Các chuyên gia và quan chức y tế Mỹ hy vọng rằng sự gia tăng gần đây gây ra bởi biến thể Omicron đang có dấu hiệu bão hòa, theo nhật báo Daily Mail.