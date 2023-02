CĐV lặn lội đường xa, vượt hàng chục km đến sân Cần Thơ ủng hộ đội ruột

Ngày 28.2, tại sân Cần Thơ, giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - năm 2023 vòng loại khu vực Tây Nam bộ tiếp tục khởi tranh lượt trận thứ 2. Lúc 13 giờ 30 là trận đấu giữa ĐH FPT Cần Thơ và ĐH Trà Vinh; lúc 15 giờ 30 là cuộc so tài giữa ĐH An Giang và ĐH Cần Thơ.

Hơn 2.000 cổ động viên đến sân vận động Cần Thơ cổ vũ lượt trận thứ 2 cho các đội bóng khu vực Tây Nam bộ THANH DUY

Hơn 3.000 CĐV cuồng nhiệt trên sân Cần Thơ, các đội bóng nhập cuộc quyết tâm cao

Thời tiết dịu nhưng khán đài 'nóng' vì cổ động viên

Trái ngược với thời tiết nắng dịu, khán đài sân vận động Cần Thơ được 'hâm nóng' suốt thời gian 2 trận đấu diễn ra khi có hơn 2.000 khán giả đến cổ vũ cho các đội bóng. Đặc biệt, trong số này có những cổ động viên của ĐH An Giang và ĐH Trà Vinh. Họ đã không ngại đường xa, vượt hàng chục km để đến cổ vũ cho các đội bóng trường mình.

Khán đài A sân vận động Cần Thơ được cổ động viên gần như phủ kín THANH DUY

Đào Hoàng Thạnh, sinh viên ĐH An Giang cho biết, đã đi hơn 50 km để đến sân Cần Thơ. Trận đấu đầu tiên của ĐH An Giang, Thạnh chỉ có thể xem qua link phát trực tiếp trên màn hình điện thoại vì bận học. Lúc đó, hình ảnh quay khán đài đầy ắp CĐV đã khiến Thạnh ấn tượng về không khí giải đấu. Và khi trực tiếp đến sân, Thạnh vô cùng bất ngờ trước sức nóng của khán đài thực tế còn cuồng nhiệt, sôi động hơn rất nhiều khi xem qua màn ảnh nhỏ.

Rất đông khán giả đến sân vận động Cần Thơ xem các đội thi đấu THANH DUY

"Tôi thật sự bất ngờ về cổ động viên ĐH Cần Thơ, họ đến cổ vũ cho các cầu thủ của mình rất đông. Tuy ít hơn về số lượng nhưng tôi không cảm thấy lạc lõng vì các bạn cổ vũ rất văn minh, hòa đồng, vui vẻ. Dù kết quả thế nào thì tôi vẫn thấy tự hào cho đội bóng trường mình vì đã được thi đấu một giải rất xịn, sân cũng rất xịn", Thạnh vui vẻ bày tỏ.

Đi cùng với Thạnh, Nguyễn Đức Toàn (sinh viên ĐH An Giang) cho biết, mình rất đam mê bóng đá. Đặc biệt, nhiều cầu thủ trong đội ĐH An Giang cũng là bạn thân của Toàn. Theo Toàn, màn thể hiện của các cầu thủ ĐH An Giang rất tốt trong trận đấu với ĐH Trà Vinh, chỉ tiếc may mắn chưa mỉm cười với đội khi để thua sát nút 0-1 ở những giây cuối trận. Vì vậy, lượt đấu thứ 2 giữa ĐH An Giang và ĐH Cần Thơ hôm nay được dự báo rất hấp dẫn vì mang tính quyết định đến việc giành tấm vé đi tiếp của ĐH An Giang. Với tính chất quan trọng đó, Toàn đã không ngại đường xa để đến sân Cần Thơ để tiếp thêm tinh thần cho đội bóng trường mình.

Thạnh và Toàn đến cổ vũ cho ĐH An Giang THANH DUY

Theo lịch thi đấu vòng loại khu vực Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - năm 2023, vào ngày 2.3 sẽ diễn ra lượt trận cuối cùng. ĐH An Giang sẽ gặp ĐH FPT Cần Thơ lúc 13 giờ 30, ĐH Trà Vinh gặp ĐH Cần Thơ lúc 15 giờ 30.





Một mình vượt hơn 80 km đến cổ vũ đội bóng ĐH Trà Vinh

CĐV máu lửa nhất có lẽ là Huỳnh Tuấn Khang, vì anh đã một mình vượt hơn 80 km đến sân Cần Thơ cổ vũ cho ĐH Trà Vinh.

Huỳnh Tuấn Khang (trái) vượt hơn 80 km đến sân Cần Thơ để cổ vũ cho đội ĐH Trà Vinh THANH DUY

Khang cho biết, đội bóng nhận được nhiều sự quan tâm của sinh viên trong trường. Trận đấu đầu tiên của ĐH Trà Vinh phát trên kênh truyền hình Thanh Niên có rất đông người theo dõi. Chiến thắng 1-0 của đội trong ngày đầu ra quân đã làm nức lòng nhiều CĐV. Không ít người chia sẻ niềm vui đó lên các trang mạng xã hội cá nhân với những lời khen có cánh. Khi đi đến đây, Khang cũng đã nhận được nhiều nhắn gửi, lời chúc tốt đẹp của các bạn dành cho đội bóng.

Những tình huống bóng đẹp đều nhận được khen ngợi. THANH DUY

"Tôi mất hơn 2 giờ đi xe máy mới tới được sân Cần Thơ. Mệt là có nhưng tôi thấy rất xứng đáng vì đã được mãn nhãn, hòa mình trong một bầu không khí bóng đá rất chuyên nghiệp, bài bản. Không khí giải sôi động, náo nhiệt chẳng kém gì giải bóng đá hạng nhất quốc gia. Rất lâu rồi tôi mới thấy có một giải bóng đá sinh viên quy mô và thu hút nhiều cổ động viên đến xem như thế. Hy vọng đội ĐH Trà Vinh sẽ tiếp tục giành chiến thắng để nuôi tiếp hy vọng vào vòng trong", Khang chia sẻ.