CeCe Trương: Tôi từ chối việc ba mẹ 'dọn đường' cho mình nổi tiếng

CeCe Trương dần định hình được phong cách âm nhạc của bản thân FBNV

Tôi rất khó tìm đồng minh

* Xin chào CeCe Trương, bạn có thể chia sẻ thêm về ý tưởng khi thực hiện MV Phân tâm một chút?

- Ca sĩ CeCe Trương: Bài hát Phân tâm một chút được viết ra dựa trên xúc cảm lần đầu tiên của hai người mà ở đó cả hai đều phát tín hiệu cho nhau. Thông điệp của bài hát này là chúng ta nên làm chủ cuộc đời mình nhưng đồng thời tôi cũng phản ánh vấn đề là hiện nay có nhiều ứng dụng hẹn hò khiến bản thân cứ lựa chọn mãi. Đến lúc nào đó, mình lựa nhiều quá lại không có ai cả.

Đây là lần đầu tiên tôi ra mắt một ca khúc do chính mình sáng tác vì từ đó đến giờ tôi không nghĩ mình có thể viết nhạc được. Từ trước đến giờ tôi cũng có viết nhưng chưa ưng được bài nào, đến khi bài này xuất hiện và cho tôi cảm giác muốn tạo một màu sắc thuộc thế hệ gen Z hơn để tiếp cận với các bạn trong độ tuổi của mình. Tôi nghĩ Phân tâm một chút sẽ đánh đúng tâm lý của các bạn trẻ nhiều hơn so với những sản phẩm trước mà tôi đã làm.

* Quá trình thực hiện sản phẩm này có khó khăn không?

- Khi làm dự án này, tôi đảm nhận vai trò nhà sản xuất nên phải tự đi tìm người cho từng khâu, đó cũng là điều hơi áp lực cho mình nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy hài lòng. Tôi nghĩ bản thân trưởng thành hơn qua dự án này. Tôi vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu và học hỏi nên qua dự án này tôi hiểu được mình muốn âm nhạc của bản thân như thế nào và hướng đến ai, từ đó, biết được khán giả muốn nhìn thấy điều gì ở CeCe Trương. Sản phẩm này là một bước ngoặt của tôi.

CeCe Trương hạnh phúc khi được thỏa mãn đam mê ca hát FBNV

* Ngoài khó khăn trong việc thuyết phục ba mẹ để được đi hát, còn điều gì khiến bạn cảm thấy áp lực?



- Điều khó khăn nhất với tôi là khó tìm đồng minh, bất kỳ nghệ sĩ nào cũng cần có một ê kíp đồng hành nhưng lúc trước tôi vẫn phải đi tìm từng người hợp tác cho từng sản phẩm khác nhau. Tôi luôn mong muốn tìm được người hiểu được cái mình muốn, điều mình cần cũng như tệp khán giả của mình.

CeCe Trương thường đồng hành với ba mẹ trong các sự kiện giải trí FBNV

Có những người ngại giúp đỡ 'con nhà nòi'

* CeCe Trương có nghĩ rằng nếu như không có ba mẹ làm trong nghề và giúp bạn hiểu về showbiz thì bản thân sẽ bị choáng ngợp bởi sự xô bồ và hào quang của nó?

- Đã là ca sĩ thì ai cũng muốn nổi tiếng nhưng tôi lại là một người hơi hướng nội, tôi hay nói đùa với bạn bè rằng nếu tôi không làm ca sĩ chắc không ai tìm ra mình vì tôi mong muốn có những khoảng lặng riêng. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là tôi không diễn được ở những nơi đông người, tôi vẫn có thể biểu diễn trước hàng ngàn khán giả. Còn về sự xô bồ của showbiz, tôi hiểu rằng khi bản thân bước vào nghề này, mình đã chấp nhận. Ngày xưa, ba mẹ sợ tôi phải đối mặt với những chuyện đó chỉ là một phần nhỏ thôi, còn lúc đó ba chỉ sợ tôi mê nhạc quá bỏ học nên ba muốn cản tôi cho đến khi tôi học xong rồi sau đó muốn làm gì thì làm.

* Vậy có điều gì khiến bạn bất ngờ khi bước vào giới giải trí?

- Thật ra cũng có nhiều chuyện lắm vì ba mẹ không thể nào nói cho mình nghe hết được cũng như họ hoạt động ở thời trước khi mạng xã hội phát triển nên bây giờ tôi phải tự trải nghiệm mọi thứ và có nhiều thứ cũng khiến tôi ngỡ ngàng. Đúng nghĩa là đi đến đâu học đến đó, tôi còn gặp nhiều trường hợp "dở khóc dở cười" nhưng nó không khiến tôi nản chí hay sợ môi trường showbiz.

* Bạn thuộc thế hệ ca sĩ mới và phải ứng biến nhiều hơn đối với những lời khen chê trên mạng xã hội. Vậy bạn phản ứng như thế nào với những lời chê?

- Tôi nghĩ bản thân đã chọn đi con đường này có nghĩa mình chấp nhận hết những thứ đó. Mình là người ở ngoài ánh sáng và đưa những hình ảnh đến mọi người nên khi những lời đánh giá xuất hiện, mình phải chịu . Đối với những bình luận chê mang tính góp ý xây dựng, tôi vẫn đọc hết và tiếp thu những ý kiến đóng góp còn những lời chê cho vui thì tôi bỏ qua.

Thật ra, thời gian đầu tôi vẫn nhạy cảm với những điều đó cho dù được nhắc nhở là không nên đọc những bình luận tiêu cực, nên ban đầu tôi có cảm thấy hết hồn nhưng tôi lại quên nhanh. Trong tất cả mọi chuyện, cứ để cho tôi buồn và đừng ai kêu tôi phải nín khóc và khoảng 2 tiếng sau đó tôi sẽ bình tĩnh lại. Phương pháp giải quyết là để tôi giải tỏa mọi thứ và sau đó sẽ trở lại bình thường.

* Mỹ Anh từng nói rằng cảm thấy tổn thương khi bị nói là "con nhà nòi" nên được ưu ái. Vậy CeCe Trương có từng lắng nghe những điều tương tự?

- Ưu ái hay không còn phải tùy thuộc vào thực lực của người nghệ sĩ. Nếu "con nhà nòi" đi lên bằng thực lực, nhờ sự giới thiệu và dẫn dắt từ ba mẹ hay những người trong gia đình đã nổi tiếng sẵn thì tôi gọi đó là may mắn. Nhận được sự may mắn này, chúng tôi phải nỗ lực gấp nhiều lần để xứng đáng với sự tin tưởng của những người đi trước. Đôi khi cũng không thuận lợi lắm đâu, tôi cũng nghe một số trường hợp dù mình có thực lực, thậm chí phù hợp với sản phẩm của nhà sản xuất nhưng vì không muốn mang tiếng là lấy mối quan hệ nên những người đó không lựa chọn mình. Không phải họ không thích mình nhưng lại bị ngại tiếp xúc và giúp đỡ. Đó là những điều khán giả có thể không biết.

* Có khi nào bạn cảm thấy mác "con nhà nòi" khiến mình khó vụt sáng hơn?

- Ai cũng có xuất phát điểm riêng hết. Khi Adele hay Lady Gaga thành công, mọi người không hẳn biết hết họ đã cố gắng như thế nào trong những năm trước đó. Có thể Mỹ Anh, Cầm, An Trần và cả tôi đều sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc nhưng lại có xuất phát điểm khác nhau. Ví dụ, An Trần đã được chú Trần Mạnh Tuấn đào tạo từ nhỏ để trở thành nghệ sĩ chơi kèn saxophone còn tôi đến bây giờ mới bắt đầu hoạt động nghệ thuật. May mắn là tự bản thân có duy trì đam mê nên bây giờ tôi đã có nền tảng. Chính vì vậy, mỗi người đều xuất phát điểm khác nhau, môi trường sống và cách giáo dục của gia đình cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của từng người. Tôi nghĩ thành công nào cũng đáng được trân trọng mặc dù ít hay nhiều.

* Có phải việc có ba mẹ nổi tiếng cũng khiến bạn áp lực rằng mình không được quyền phạm sai lầm?

- Lúc trước khi tôi đi hát, MC thường hỏi có muốn giới thiệu là con của Cẩm Vân và Khắc Triệu hay không, thì tôi nói đùa rằng lỡ tôi hát "bể" rồi sao nên là nếu tôi hát hay, hãy giới thiệu cũng được còn ngược lại thì thôi đừng nói. Vì tôi không muốn sai sót của mình ảnh hưởng đến uy tín của ba mẹ. Nói vậy thôi nhưng không nghệ sĩ nào muốn phạm sai sót cả. Ví dụ, ngày tôi diễn ở Lễ hội âm nhạc Hò dô, tôi sốt 39 độ nhưng khi lên sân khấu không ai biết tôi bệnh cả, tôi gục trong hậu trường cho đến khi lên diễn mới tỉnh táo. Cho nên, khi thấy ai đó sai lầm, mình cũng không biết người ta đã trải qua chuyện gì, có thể tâm lý, sức khỏe... của họ lúc đó không ổn. Vì thế, tôi nghĩ vẫn có những chỗ để những bạn "con nhà nòi" sai. Tôi thấy bây giờ mình nên sống cho thế hệ này, nếu mọi người vẫn còn tiếp tục so sánh mình với ba mẹ, đó cũng là điều tốt, tuy nhiên, những áp lực đó chỉ nên là một phần nhỏ để biến nó thành động lực.

CeCe Trương từ chối tất cả những lời hỗ trợ của mẹ FBNV

Ba mẹ không can thiệp về gu bạn trai của tôi

* Sau tai nạn xe năm 2015, CeCe Trương đã nhận ra được điều gì?

- Với tôi, đó là giây phút tôi nhận ra mình không thể làm gì khác được nữa. Đầu tiên, lúc tôi nhập viện và nghe bác sĩ thông báo về tình trạng của mình và phải thực hiện những phẫu thuật nào, khi ấy câu đầu tiên tôi hỏi bác sĩ là: "Tôi có còn đi hát nữa được không?". Thật ra, tôi chỉ hỏi thế thôi chứ không nghĩ gì nhưng sau này tôi mới biết đó là khoảnh khắc tôi dần nhận ra ước mơ của bản thân vì trước đó tôi đã quyết định từ bỏ âm nhạc. Khoảnh khắc thứ hai, tôi gặp một bác sĩ trị liệu tâm lý bằng âm nhạc khi còn bị liệt trên giường, cô ấy đưa cho tôi một chiếc iPad và nói rằng cứ làm nhạc trong đây, có thể là hát hoặc đàn bằng một ngón, hai ngón gì cũng được. Vào ngày tôi xuất viện, món quà bệnh viện tặng tôi là những bản nhạc mà tôi đã thu, đó là một giọng hát rất dở. Thật sự, tôi chưa bao giờ khóc vì bất kỳ điều gì kể cả chuyện gặp tai nạn nhưng khi lắng nghe những bài hát đó tôi lại khóc nhiều. Tôi nghĩ khi đó mình biết được đó là tiếng gọi đam mê và mình phải theo nghệ thuật.

* Trong MV Phân tâm một chút có hình ảnh ba mẹ của bạn đi ra ngoài rồi bạn mới bắt đầu dùng ứng dụng hẹn hò. Đó có phải biểu hiện cho việc bản thân vẫn còn rón rén trong việc tâm sự chuyện tình yêu với gia đình?

- Dạ có chứ (cười). Khi chúng tôi quay MV đó, các anh làm hình ảnh bảo là vì ba mẹ đi du lịch, tôi cảm thấy buồn nên mở ứng dụng lên chơi và tìm bạn nhưng tôi lại nói rằng ba mẹ đi phải vui chứ sao buồn, thế là đổi sang hướng lém lỉnh, vui tươi. Thật sự ở ngoài đời, ba mẹ cũng kỹ lưỡng chuyện tình cảm của con cái nên MV có phản ánh đời thực một chút. Ba mẹ không can thiệp về gu bạn trai của con cái nhưng vẫn mong muốn người đó yêu thương con gái mình thật lòng. Còn chuyện chọn ai là quyết định của tôi nhưng tôi lại không chia sẻ chuyện tình cảm với ba mẹ. Mẹ tôi thường hỏi và muốn tham gia vào chuyện tình cảm của con cái, kiểu mẹ hay hỏi đi chơi với ai, người đó thế nào nhưng tôi không muốn chia sẻ. Vì tôi muốn khi mối quan hệ đó đã chắc chắn, tôi mới chia sẻ.

* Vậy CeCe Trương có hình mẫu người yêu cho bản thân chưa?

- Hồi trước, tôi đưa ra một dãy những yêu cầu như tóc dài, có râu, biết chơi nhạc... Đâu đó, tôi cũng có gặp người tương tự nhưng tôi nhận ra mình không thích họ nên tôi nghĩ hình mẫu lý tưởng không để làm gì cả.

* CeCe Trương cảm thấy thế nào khi nhận những lời miệt thị ngoại hình?

- Từ nhỏ đến lớn tôi thừa biết rằng ngoại hình của bản thân không nằm trong chuẩn mực hình mẫu của mọi người nên tôi cũng không bất ngờ khi bị nói như thế. Tuy nhiên, tôi vẫn đi tập gym, chơi boxing đều đặn, tôi nghĩ sức khỏe của mình vẫn quan trọng hơn vì những di chứng còn lại từ tai nạn ô tô khiến tôi không thể áp dụng chế độ và bài tập giảm cân như mọi người. Tôi chỉ làm những gì nằm trong khuôn khổ sức khỏe của tôi cho phép.

* Tài chính gia đình ổn định, được "dọn đường", vậy có khi nào bạn bị ép giá cát sê hoặc họ đưa ra một mức giá khá cao so với giá thị trường nếu như mình muốn làm một dự án gì đó?

- Dạ cũng có nhưng tôi nghĩ họ không cố ý và có thể những người đó nghĩ rằng tôi đi làm vì đam mê chứ không thiếu tiền. Tuy nhiên, mọi người không biết rằng ba mẹ không hề "dọn đường" cho tôi và tôi cũng không để ba mẹ làm điều đó. Nhiều khi mẹ còn năn nỉ cho mẹ can thiệp vào những chuyện khiến tôi buồn như tôi bị ăn hiếp chẳng hạn nhưng tôi nhất quyết không chịu. Mặc dù tôi biết làm như thế con đường nổi tiếng của mình sẽ chậm hơn nhiều nhưng tôi lại thấy như vậy tốt hơn. Cho nên, sau này ba mẹ cũng hiểu và biết rằng nếu lên tiếng gửi gắm thì tôi cũng khó chịu.

- Cảm ơn những chia sẻ của CeCe Trương!