CEO Apple cảnh báo về khủng hoảng giá RAM

Cuộc họp báo cáo kết quả tài chính quý 3 của Apple ghi nhận doanh thu vượt kỳ vọng nhờ iPhone, Mac mini và thị trường Trung Quốc, song giá cổ phiếu công ty vẫn sụt giảm sau phát biểu cảnh báo từ tân CEO John Ternus. Vị lãnh đạo vừa tiếp quản vị trí điều hành từ ông Tim Cook nhấn mạnh thị trường đang đối mặt với mức tăng giá chip nhớ RAM chưa từng có tiền lệ, làm gia tăng áp lực lên toàn bộ chuỗi cung ứng linh kiện.

Nghịch lý giá nâng cấp RAM và áp lực lên thiết bị công nghệ

Theo The Guardian, ông Ternus nhận định chi phí bộ nhớ trong quý 4/2026 sẽ còn leo thang mạnh hơn nữa so với các giai đoạn trước của năm. Dù Apple từng tăng giá máy Mac vào đầu năm 2026, tiếp theo là iPad và iPhone nhằm bù đắp một phần khủng hoảng chi phí linh kiện, mức độ leo thang hiện nay được đánh giá là đáng lo ngại hơn nhiều so với cảnh báo của cựu CEO Tim Cook hồi tháng 6.2026.

CEO Apple dự báo giá bộ nhớ RAM tiếp tục tăng mạnh trong quý cuối năm ẢNH: REUTERS

Báo cáo dẫn nhận định từ Ben Barringer, chuyên gia tại công ty quản lý đầu tư Quilter Cheviot, cho biết doanh số Mac mini tăng trưởng mạnh mẽ trong quý vừa qua nhờ nhu cầu xử lý các tác vụ AI chạy cục bộ. Tuy nhiên, phân khúc cao cấp như dòng Mac Studio lại đang bộc lộ sự đắt đỏ bất thường của giá linh kiện khi phiên bản nâng cấp lên RAM 512 GB hiện có giá đắt hơn gấp đôi so với bản 256 GB.

Mức chênh lệch này dẫn tới nghịch lý là việc người dùng mua cùng lúc hai chiếc máy tính Mac Studio 256 GB thậm chí còn rẻ hơn một thiết bị 512 GB, trong khi lại sở hữu gấp đôi cấu hình vi xử lý và đồ họa. Tình trạng này phản ánh chính sách định giá nâng cấp bộ nhớ và lưu trữ vốn luôn rất cao của Apple, nay càng trở nên trầm trọng hơn dưới áp lực biến động giá linh kiện toàn cầu.

Lời cảnh báo cứng rắn từ CEO John Ternus phản ánh mối lo ngại chung của toàn ngành công nghiệp khi cuộc khủng hoảng RAM được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến tồi tệ hơn trong thời gian tới. Trước nguy cơ nhiều dòng thiết bị máy tính và linh kiện trở nên khó tiếp cận hơn về giá vào năm 2027, dịp mua sắm Black Friday cuối năm được xem là thời điểm thích hợp để người dùng cân nhắc sở hữu thiết bị trước các đợt điều chỉnh mới.