CEO John Ternus dành nhiều thời gian cho nhóm thiết kế

Theo thông tin từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Apple hiện không có kế hoạch tìm kiếm một giám đốc điều hành để giám sát toàn bộ bộ phận thiết kế. Thay vào đó, CEO John Ternus đang tự mình đảm nhận vai trò này, tạo ra một kênh quyết định duy nhất cho các nhóm thiết kế phần cứng và phần mềm. Đây là điều đã không xảy ra trong nhiều năm qua khi các nhóm hoạt động dưới sự lãnh đạo riêng biệt.

CEO John dành nhiều thời gian làm việc trực tiếp với các nhóm thiết kế công nghiệp và giao diện người dùng ẢNH: APPLE

John Ternus là người đã dành phần lớn sự nghiệp tại Apple trong lĩnh vực kỹ thuật phần cứng, nơi ông giám sát sự phát triển của nhiều sản phẩm nổi bật như iPhone, iPad, Mac, Apple Watch và AirPods. Những động thái ban đầu của ông cho thấy mong muốn gắn bó chặt chẽ với quá trình phát triển sản phẩm, thay vì hoàn toàn giao phó cho các nhóm cấp dưới. Bloomberg cho biết, ông Ternus đang để lại các lĩnh vực như tài chính và quản lý chuỗi cung ứng cho các giám đốc điều hành cấp cao khác, trong khi tập trung vào kỹ thuật, phát triển sản phẩm và thiết kế.

Apple có thể không cần một giám đốc thiết kế riêng

Khác với cựu CEO Tim Cook, người luôn giữ khoảng cách với công việc thiết kế, Ternus có cách tiếp cận trực tiếp hơn. Các nhà thiết kế hiện thường xuyên gặp gỡ ông tại studio, đôi khi nhiều lần trong một ngày.

Việc Jony Ive rời khỏi Apple vào năm 2019 đã để lại khoảng trống lãnh đạo cho các nhóm thiết kế công nghiệp và phần mềm. Hiện tại, Molly Anderson dẫn dắt nhóm thiết kế công nghiệp, trong khi Steve Lemay phụ trách nhóm thiết kế giao diện người dùng, nhưng cả hai không giám sát chung. Theo Bloomberg, Ternus đã bắt đầu đảm nhận trách nhiệm về tổ chức thiết kế của Apple trước khi trở thành CEO.

Dĩ nhiên, Apple có thể thay đổi cấu trúc này trong tương lai và còn quá sớm để đánh giá liệu cách tiếp cận của Ternus có mang lại sản phẩm tốt hơn hay không. Mặc dù vậy, hướng đi mới được xem là đáng khích lệ trong bối cảnh các thiết bị phần cứng gần đây của Apple có xu hướng tập trung vào sự tinh chỉnh hơn là những thay đổi thiết kế táo bạo. Do đó, việc có một CEO chú trọng vào kỹ thuật và thiết kế khiến nhiều người hứng thú về tương lai của công ty.