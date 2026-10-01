CEO Apple John Ternus muốn cải cách quy trình phát triển sản phẩm

Sau khi gây chú ý với màn ra mắt loạt iPhone 18 Pro và iPhone Duo, tân CEO John Ternus đang nỗ lực tạo dấu ấn riêng tại Apple, đặc biệt là kế hoạch cải cách quy trình phát triển sản phẩm của công ty, theo Bloomberg.

iPhone Duo là chiếc smartphone đã được John Ternus tham gia phát triển từ năm 2011 ẢNH: REUTERS

Theo đó, chỉ vài tuần sau khi nhậm chức, Ternus đã bày tỏ mong muốn đẩy nhanh tốc độ phát triển sản phẩm và tổ chức ra mắt thường xuyên hơn, thay vì chỉ tập trung vào các sự kiện lớn vào mùa xuân và mùa thu. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thử nghiệm nhiều hơn nhằm giữ cho Apple cạnh tranh trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, những thay đổi này có thể mất nhiều năm để thực hiện do quy trình phát triển đã được thiết lập từ lâu. Trước mắt, Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2 vào mùa xuân năm sau.

Đẩy mạnh cắt giảm nhân sự, người dùng lo ngại về sản phẩm Apple

Bên cạnh đó, Ternus cũng đang xem xét một thay đổi quan trọng đó là giảm bớt các cấp quản lý giữa ban lãnh đạo và kỹ sư, dẫn đến việc một số vị trí quản lý cấp trung có thể bị loại bỏ. Đây có thể là lý do giải thích tại sao gần đây, một số quản lý chương trình kỹ thuật đã bị sa thải và chỉ được cho vài tuần để tìm vị trí khác trong công ty.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Apple đã thực hiện nhiều đợt sa thải khác, bao gồm các nhóm liên quan đến Siri và Vision Pro. Dự kiến sẽ có thêm nhiều đợt sa thải vào cuối năm nay, trong khi ngân sách và số lượng nhân viên ở một số bộ phận cũng bị cắt giảm hoặc giữ nguyên so với năm trước.

Apple gây chấn động thị trường điện thoại gập với iPhone Duo giá 1.999 USD

Mặc dù Apple đã cân nhắc việc sa thải khoảng 5.000 nhân viên dịch vụ khách hàng AppleCare và sử dụng AI để thay thế họ, kế hoạch này đã bị tạm hoãn. Tuy nhiên, việc cắt giảm chi phí vẫn tiếp tục, với một số nhóm được thông báo rằng họ sẽ không được phép dẫn người thân đến các bữa tiệc cuối năm.

Sau tin tức về việc sa thải, cộng đồng người dùng trên Reddit đã có những chỉ trích mạnh mẽ, đặc biệt khi Apple là một trong những công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới. Nhiều người lo ngại những động thái này có thể ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của nhân viên, cũng như chất lượng sản phẩm.

Về phần mình, Ternus đã lập luận rằng Apple có thể đạt nhiều thành tựu hơn với ít nhân viên hơn, tương tự như triết lý làm việc của các công ty như Meta. Khi quan điểm này được áp dụng có thể dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trong cách thức hoạt động của Apple.

Trong thời gian tới, Apple được đồn đoán sẽ ra mắt nhiều sản phẩm mới, bao gồm HomePod Mini, iPad mini với màn hình OLED, Apple TV 4K mới, AirPods có camera và MacBook màn hình cảm ứng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Apple nên tập trung vào việc cải tiến phần mềm thay vì chỉ ra mắt thêm phần cứng, miễn là chất lượng sản phẩm không bị ảnh hưởng.