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    Công nghệSản phẩm

    Apple và Samsung tiếp cận xu hướng smartphone Trung Quốc

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Những màu sắc mới của Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và iPhone 18 Pro đang giúp việc lựa chọn smartphone không còn đơn điệu.

    Theo PhoneArena, mặc dù vẫn còn ba tháng nữa mới hết năm, 2026 đã được xem là một năm bùng nổ cho ngành công nghiệp smartphone với sự ra mắt của nhiều mẫu flagship ấn tượng như Galaxy Z Fold8, iPhone Duo, iPhone 18 Pro và nhiều sản phẩm khác. Thế giới công nghệ không chỉ chứng kiến những kiểu dáng mới mà còn cả những tính năng đột phá như màn hình bảo mật (Privacy Display) và khẩu độ thay đổi được.

    Apple và Samsung chạy theo xu hướng smartphone Trung Quốc - Ảnh 1.

    Đỏ burgundy là một trong những điểm nhấn của dòng iPhone 18 Pro

    ẢNH: APPLE

    Tuy nhiên, có một khía cạnh cải tiến mà nhiều người có thể ít để ý: màu sắc của smartphone. Trong những năm trước, khi cần mua điện thoại mới, người dùng thường chọn màu đen, vốn là một quyết định dễ dàng, thanh lịch và không gây chú ý. Đây cũng là màu sắc phù hợp cho những người hướng nội.

    Nhưng giờ đây, các nhà sản xuất điện thoại đã đồng loạt giới thiệu những màu sắc mới lạ trên sản phẩm của mình và buộc người tiêu dùng phải suy nghĩ lại mỗi khi mua sắm. Trong khi nhiều nhà sản xuất smartphone Trung Quốc trước đây xem màu sắc là tùy chọn tạo sự chú ý, các thương hiệu lớn như Apple và Samsung cũng bắt đầu thay đổi.

    Khi màu sắc thổi làn gió mới vào smartphone

    Đầu tiên, không thể không nhắc đến tùy chọn màu tím lavender lần đầu xuất hiện trên Galaxy Z Fold8. Đây là màu sắc gợi nhớ đến chiếc Nintendo DS Lite và thực sự phù hợp với những tính năng thú vị của mẫu điện thoại gập từ Samsung.

    Apple và Samsung chạy theo xu hướng smartphone Trung Quốc - Ảnh 2.

    Cũng là màu tím, nhưng cách phối màu của Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra là khác nhau

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITALTRENDS

    Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 Ultra cũng gây ấn tượng với màu tím shadow, với sắc thái đậm hơn màu tím lavender và trở thành đối thủ chính dành cho đỏ burgundy mà Apple mang đến dòng iPhone 18 Pro. Màu tím cũng mang đến cảm giác lạ lẫm cho những ai đã quá quen thuộc với các kiểu màu phổ biến như trắng hoặc đen.

    Khi nhắc đến màu sắc, cũng không thể không kể đến màu đỏ burgundy của dòng iPhone 18 Pro. Động thái này diễn ra sau khi Apple đã tung các tùy chọn màu titan sa mạc (iPhone 16 Pro) hay cam vũ trụ (iPhone 17 Pro). Apple đang chứng minh rằng công ty không còn đơn điệu trong việc cung cấp các tùy chọn màu sắc trên iPhone nhằm giúp sản phẩm của hãng trở nên nổi bật hơn giữa đám đông.

    Dù lựa chọn của người tiêu dùng vẫn phụ thuộc vào thương hiệu, hệ điều hành, thời lượng pin hay camera, sự thay đổi trong cách nhìn nhận về màu sắc smartphone mà Apple và Samsung đang thực hiện chắc chắn sẽ mang đến một làn gió mới khi mua sắm.

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