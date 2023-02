CEO Đức Nguyễn: 'Đừng đợi tới khi giàu mới làm từ thiện'

Trao gửi yêu thương - Thắp sáng tương lai cùng Mela Việt Nam

Các bạn nhỏ tại tỉnh Yên Bái được nhận những phần quà từ Chính phủ và Mela

Với mong muốn giúp các em có Tết Trung thu đầm ấm, dưới sự điều hành của Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam. Mela đã có cơ hội được góp mặt và tham gia Chương trình thiện nguyện Trung thu yêu thương 2022 tại tỉnh Yên Bái.

Tối ngày 8.9, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Văn Yên 100 suất học bổng và 30 chiếc xe đạp.

Giấy cảm ơn và quà Phó Chủ tịch nước tặng Mela Việt Nam

Ngày 10.9.2022 tại Văn phòng Quốc hội, CEO Đức Nguyễn đã trao học bổng cho các bạn học sinh nghèo trên 7 tỉnh thành.

Ngày 10.9.2022, Tổng giám đốc Mela Việt Nam (thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo Chính phủ trao tặng học bổng cho các bạn học sinh nghèo tại Văn phòng Quốc hội

Ngoài ra, anh còn tham gia đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo trong chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2022 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Chính phủ tổ chức.

Kể từ năm 2020 cho đến nay, Quỹ Vì người nghèo và thực hiện an sinh xã hội đã được hưởng ứng nhiệt tình trên 19.313 tỉ đồng. Trong đó, Quỹ Vì người nghèo vận động được hơn 3.865 tỉ đồng và được dùng để xây dựng, sửa chữa 102.910 ngôi nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Với số tiền đó, đã có hơn 2,4 triệu người nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ khám bệnh. Không những thế, Quỹ Vì người nghèo còn giúp đỡ 593.034 học sinh có cơ hội học tập, hỗ trợ 663.771 người phát triển sản xuất cũng như xây dựng hàng nghìn công trình dân sinh.

CEO Nguyễn Hữu Đức - Tổng giám đốc Mela Việt Nam (ở giữa) nhận cúp lưu niệm sau khi đóng góp vào Quỹ vì người Nghèo

'Đừng đợi tới khi giàu mới đi làm từ thiện'

CEO Đức Nguyễn đại diện cho Mela bày tỏ tâm niệm trong buổi phỏng vấn

Với những hoạt động từ thiện nổi bật trong thời gian qua, Mela đang dần khẳng định được thương hiệu với độ phủ sóng mạnh mẽ. Đây có lẽ là một trong những chiến lược quảng bá và tiếp cận khách hàng thành công mà Mela đang hướng tới. Để hiểu rõ hơn về mục tiêu và định hướng của Mela trong tương lai gần, hãy cùng lắng nghe CEO Đức Nguyễn chia sẻ trong buổi phỏng vấn sau đây!

PV: Được biết thời gian gần đây, anh và Mela Việt Nam đã tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện mặc dù doanh nghiệp vừa mới hoạt động. Anh cho biết lí do vì sao mình lại quyết định làm như vậy?

CEO Đức Nguyễn: Từ thiện là một hoạt động xuất phát từ tâm chứ không nhất thiết phải vì một lý do nào đó. Bản thân mình và Mela mong muốn làm từ thiện để lan tỏa yêu thương, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh ngoài kia. Nếu làm thiện nguyện vì một lý do cụ thể thì một ngày nào đó mình sẽ phải dừng lại vì chính điều đó.

Tôn chỉ của Mela là xây dựng một cộng đồng biết sẻ chia, tương trợ lẫn nhau. Hoạt động từ thiện không nhất thiết là phải cho đi bằng vật chất của cải mà là có thể giúp đỡ bằng giá trị tinh thần. Dù cho nhiều hay ít, chỉ cần bạn có lòng thì tình yêu thương tự khắc sẽ chạm đến trái tim của người khác. Đừng đợi tới khi giàu mới đi làm từ thiện!

Các đối tượng mà anh và Mela Việt Nam thường hướng tới là ai?

Có thể thấy rằng Mela đã lựa chọn tham gia rất nhiều các hoạt động từ thiện do Chính phủ tổ chức trong những năm qua. Một trong những lý do chính là vì Mela mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé đến đúng đối tượng. Chúng tôi thường tập trung hỗ trợ cho các bạn học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Đây đều là những thế hệ trẻ, mầm non tương lai của đất nước nên các em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Ngoài ra, những người có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh thành hoặc những nơi vùng sâu vùng xa cũng được Mela hướng đến giúp đỡ.

Sau khi thực hiện chuỗi các hoạt động từ thiện này, anh thấy mình được gì? Mất gì? Còn điều gì nuối tiếc nữa không?

Tôi cảm thấy mình và Mela rất may mắn khi có cơ hội được giúp đỡ và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp đến với nhiều người. Khi quyết định tham gia các hoạt động thiện nguyện, tôi chưa từng có suy nghĩ bản thân sẽ mất gì và chắc chắn không có điều gì phải băn khoăn, hối hận. Tuy nhiên, tôi cũng có một chút tiếc nuối khi chưa thể cùng Mela giúp đỡ nhiều người hơn. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh của mình, không chỉ phát triển thương hiệu riêng mà còn lan tỏa yêu thương đến với nhiều người hơn.