CEO FPT kêu gọi tiếp cận AI theo hướng nâng tầm con người

Tham gia sự kiện Leaders Forum 2025 thuộc khuôn khổ HCMC Business Summit 2025 “Hội tụ Vươn tầm” do Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM và Hội nữ Doanh nhân TP.HCM vừa tổ chức tại TP.HCM, Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa khẳng định: AI không chỉ là công nghệ, mà là hơi thở cuộc sống. Chúng tôi đưa AI vào từng ngóc ngách công việc để nâng cao năng lực con người, không phải thay thế con người.

CEO FPT (áo cam) chia sẻ tại sự kiện Leaders Forum 2025 ẢNH: CTV

CEO FPT cho biết tập đoàn đã triển khai 1.000 AI Agent phục vụ 84.000 cán bộ nhân viên; từ CodeVista - trợ lý lập trình viên, AI Mentor - nền tảng học tập cá nhân hoá, đến myFPT, FPT Chat, FPT Place - hệ sinh thái quản trị nhân sự và giao tiếp số... Đây là những minh chứng cụ thể cho chiến lược “AI đi vào đời sống” của FPT. Hơn thế nữa, công ty cũng xây dựng hệ sinh thái AI toàn diện được thiết kế theo 3 mục tiêu chính giúp tăng trưởng lợi nhuận; giúp nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Theo Tổng giám đốc FPT, muốn đi nhanh thì bằng công nghệ, muốn đi lâu dài thì bằng văn hoá. Công nghệ là công cụ, văn hoá mới là bản sắc. Đây cũng là cam kết của FPT về đầu tư dài hạn vào con người. Chỉ tính riêng năm 2024, tập đoàn đã triển khai chương trình phổ cập AI cho hàng chục nghìn nhân sự, đồng thời thiết kế các khóa học chuyên sâu cho lãnh đạo và quản lý cấp trung. Mục tiêu là đào tạo AI cho 100% cán bộ nhân viên, giúp nhân sự chủ động, tự tin, tránh tâm lý bị thay thế trong kỷ nguyên AI. Một minh chứng cụ thể cho cách tiếp cận chạm nhân bản là câu chuyện FPT chuyển đổi sang sử dụng 3 nền tảng công việc mới, gồm: ứng dụng myFPT Next, ứng dụng chat nội bộ FPT Chat và mạng xã hội nội bộ FPT Place. Ban đầu, nhân viên còn nghi ngại, nhưng nhờ đặt giá trị sử dụng thực tế lên hàng đầu, đưa các tiện ích mà các cán bộ nhân viên quan tâm nhất lên ứng dụng như xem lương, thưởng, bảo hiểm... kết hợp với việc lãnh đạo tiên phong dùng thử, đến nay tỷ lệ sử dụng đạt 87,6% chỉ sau hai tháng.

Ông Khoa nhấn mạnh: FPT lựa chọn đến với AI một cách có trách nhiệm và nhân văn, đặt con người làm trung tâm để công nghệ trở thành công cụ nâng tầm chứ không phải thay thế. Với định hướng này, CEO FPT kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam coi AI là cơ hội để tái tạo không chỉ sản phẩm, mà cả tư duy, văn hoá, cách làm việc và phát triển năng lực nhân sự.