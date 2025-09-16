FPT ký hợp đồng giá trị kỷ lục với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á

Sáng 16.9, Tập đoàn FPT công bố trở thành đối tác chiến lược triển khai hợp đồng 5 năm trị giá 256 triệu USD với một tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á. Hợp đồng này đánh dấu bước tiến mới của FPT trong lĩnh vực chuyển đổi số toàn diện ứng dụng AI. Đây cũng là hợp đồng có giá trị lớn nhất trong lịch sử 37 năm của tập đoàn.

Tập đoàn FPT liên tục ký nhiều hợp đồng giá trị lớn với đối tác nước ngoài ẢNH: FPT

Theo đó, với chuyên môn sâu trong lĩnh vực năng lượng và đội ngũ chuyên gia AI, công nghệ hùng hậu, FPT sẽ cung cấp hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi số toàn diện tích hợp AI cho tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tối ưu vận hành. Các sản phẩm dịch vụ FPT cung cấp cho khách hàng gồm phát triển phần mềm tùy chỉnh, kỹ thuật dữ liệu, di động, điện toán đám mây… Đồng thời, FPT sẽ quản lý triển khai, quản lý dự án, sản phẩm, quản lý thay đổi, khoa học dữ liệu và thiết kế cho người dùng cuối, đồng thời đảm nhận trọn vẹn các khâu từ phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp, phát triển, kiểm thử, triển khai, hỗ trợ cho đến tài liệu hóa. Với cam kết cải tiến liên tục, công ty cũng bảo đảm quy trình luôn được tối ưu hóa và tự động hóa, đi kèm hệ thống chỉ số đo lường chặt chẽ, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của khách hàng về chất lượng kỹ thuật, quản trị triển khai và khả năng nắm bắt kịp thời các công nghệ mới.

Những năm gần đây, FPT tiếp tục mở rộng phạm vi hỗ trợ khách hàng, đặc biệt tập trung vào các dịch vụ và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo - công nghệ đang dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu. FPT cũng đang hướng tới mục tiêu đưa Đông Nam Á và châu Á trở thành một trong các thị trường nước ngoài chiến lược, ứng dụng AI sâu rộng, thông qua việc phát triển nguồn nhân lực tinh hoa, khuyến khích đổi mới sáng tạo và tạo ra tác động thiết thực cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Năng lượng là một trong những lĩnh vực mà FPT dày dạn kinh nghiệm, cung cấp dịch vụ, giải pháp công nghệ trong hơn 20 năm qua, với đội ngũ 1.500 kỹ sư có kiến thức và năng lực công nghệ chuyên sâu. Trước đó, FPT cũng đã ký nhiều hợp đồng quy mô lớn hàng trăm triệu USD như hợp đồng 225 triệu USD tại Mỹ, hợp đồng 110 triệu USD tại Singapore và hợp đồng 115 triệu USD tại Đức… Các hợp đồng này không chỉ mang về cho FPT nguồn doanh thu ổn định trong dài hạn mà còn chứng minh năng lực cạnh tranh trên quy mô toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số và công nghệ AI.