Khủng hoảng AI ở Apple trầm trọng ra sao?

Trong một cuộc họp nội bộ trước khi iPhone 17 ra mắt, Robby Walker, người phụ trách về AI của Apple, thừa nhận việc trợ lý ngôn ngữ Siri đang bị lạc hậu, thiếu các tính năng AI mới là điều đáng xấu hổ. Tuy nhiên, ông bác bỏ những chỉ trích về năng lực của nhóm. Theo ông, vấn đề không phải ở kỹ năng của các kỹ sư.

Walker ví von trào lưu AI trên smartphone như cuộc thi bơi lội, nhóm của ông đã kiên trì đến mức có thể "lập kỷ lục Guinness thế giới trong cự ly mình tham dự". Nhưng tiếc thay, mọi người vẫn không thể đến đích và nhận về nhiều lời trách móc.

Nhân tài AI rủ nhau rời Apple

Theo nguồn tin của Bloomberg, Walker sẽ rời Apple trong tháng tới. Thông tin được đưa ra chỉ ít ngày sau khi iPhone 17 ra mắt và các tính năng AI gần như không được nhắc đến.

Apple chưa đưa ra bình luận cụ thể.

Robby Walker, giám đốc cấp cao bộ phận AI của Apple ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo hồ sơ LinkedIn, Robby Walker đang đảm nhiệm vị trí giám đốc cấp cao nhóm Answers, Information and Knowledge tại Apple từ tháng 4. Trước đó ông dẫn dắt nhóm phát triển trợ lý giọng nói Siri. Walker cũng đang phát triển một hệ thống web tìm kiếm mới để cạnh tranh với Perplexity (công cụ tìm kiếm bằng AI) và ChatGPT của OpenAI.

Tin Walker nghỉ việc càng khoét sâu vào cuộc khủng hoảng về AI tại Apple. Trước đó vào tháng 7, loạt lãnh đạo cấp cao đến kỹ sư của "táo khuyết" đã khăn gói ra đi. Ruoming Pang, lãnh đạo cấp cao phụ trách các mô hình AI của Apple, đã nghỉ việc và đầu quân cho Meta. Sau đó, hai kỹ sư thường làm việc trực tiếp với ông là Mark Lee và Tom Gunter cũng rời Apple, chuyển sang công ty mẹ của Facebook.

AI của Apple khiến công chúng thất vọng

Trong khi các đối thủ như Google, Samsung đang nhanh chóng tung ra các tính năng AI mới cho người dùng di động, Apple gần như hụt hơi trong cuộc đua này. Trong sự kiện ra mắt iPhone 17, "táo khuyết" chỉ dành khoảng 15 phút để nói về AI. Phần lớn đó là các tính năng nền tảng thay vì tập trung vào việc đưa công nghệ đến gần hơn với người dùng.

Những tính năng được Apple quảng cáo là mới thực ra đã xuất hiện từ tháng 6, không có gì đột phá. "Nếu so với smartphone Android, đây chẳng phải thứ gì cao siêu, người dùng Samsung và Google đã được dùng những tính năng này năm ngoái", The Verge nhận định.

Theo The Verge, so với năm ngoái, khi Tim Cook không ngừng nói về Apple Intelligence, sự vắng bóng của AI trên sân khấu năm nay đã khiến công chúng thất vọng. Nhiều tính năng cơ bản không được Apple triển khai như đã hứa.

Ngay cả cách tiếp cận AI của "nhà táo" cũng cho thấy họ đang mất phương hướng. Khi giới thiệu AI cùng AirPods, Apple lại tập trung vào tính năng dịch trực tiếp và theo dõi nhịp tim thay vì tìm cách để người dùng tiếp cận các công cụ AI tiên tiến.

Trong khi đó, AI trên Apple Watch lại gây ra nhiều tranh cãi khi dùng để chẩn đoán chỉ số liên quan đến huyết áp và chưa được FDA chấp thuận.

Sự chậm trễ của Apple đặt ra nhiều hoài nghi về định hướng công ty trong cuộc đua AI. Khi các đối thủ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm tỉ USD để đầu tư nghiên cứu, lôi kéo nhân tài và giới thiệu sản phẩm mới, Apple vẫn giậm chân tại chỗ. Hãng liên tục nhận chỉ trích vì tụt hậu trong cuộc đua AI. Không những thế, cuộc "chảy máu chất xám" khi các tài năng AI lần lượt rời đi cũng khiến nhiều người hoài nghi về vai trò dẫn dắt của Apple.