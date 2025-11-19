CEO Google: Nếu bong bóng AI vỡ, không doanh nghiệp nào 'lành lặn'

Nếu cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) sụp đổ, sẽ không có công ty nào tránh được ảnh hưởng. Đó là cảnh báo từ ông Sundar Pichai, CEO của Alphabet, công ty mẹ của Google.

Ông đưa ra nhận định này trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC, được công bố hôm 18.11.

Ông Pichai cho biết: "Không công ty nào sẽ miễn nhiễm, kể cả chúng tôi. Nếu bạn đầu tư quá mức, bạn biết đấy, chúng tôi sẽ phải vượt qua giai đoạn đó".

Ông Pichai nói ông nghĩ Google có thể đối phó trong tình huống một 'bong bóng' có thể bị vỡ, và gọi làn sóng đầu tư AI hiện tại là một 'khoảnh khắc bất thường'.

Một cơ sở nghiên cứu của Google ở Mountain View, California ẢNH: REUTERS

Mặc dù cho rằng có thể có một số 'yếu tố phi lý trí' trên thị trường, ông Pichai vẫn lạc quan về tương lai của công nghệ AI.

"Đồng thời, khi chúng ta trải qua các chu kỳ đầu tư này, mọi người biết đấy, có những lúc tất cả chúng ta cũng quá tay. Chúng ta lúc này có thể nhìn lại internet. Rõ ràng đã có rất đã có nhiều khoản đầu tư quá đáng, nhưng không ai trong chúng ta còn nghi ngờ chuyện internet là sâu rộng và tạo ra nhiều tác động, đúng không? Về cơ bản, nó đã thay đổi cách chúng ta, trong tư cách là một xã hội, làm việc kỹ thuật số. Tôi kỳ vọng AI cũng sẽ như vậy", ông Pichai giải thích.

Giới phân tích đã có nhiều thảo luận về câu hỏi định giá AI có bền vững hay không.

Lo ngại về điều đó đã bắt đầu tác động lên các thị trường rộng lớn hơn ở Mỹ. Giới hoạch định chính sách Anh cũng đã cảnh báo về rủi ro bong bóng.

Cổ phiếu của Alphabet đã tăng khoảng 46% trong năm nay.

Các nhà đầu tư đã đặt cược vào khả năng cạnh tranh của công ty này với OpenAI, nhà sản xuất ChatGPT.

Alphabet vào tháng 9 đã cam kết 6,5 tỉ USD để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nghiên cứu AI của Anh trong hai năm tới.

Ông Pichai cũng nói với BBC rằng Google sẽ bắt đầu đào tạo các mô hình tại Anh.