CEO IPPG Lê Hồng Thủy Tiên ký kết hợp tác chiến lược với UN Women

Hội thảo “AI và an toàn thông tin trong kỷ nguyên số” do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (thuộc Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam - VCCI) phối hợp Quỹ châu Á; Hiệp hội Nữ doanh nhân TP.Đà Nẵng tổ chức.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) phát biểu tại chương trình ẢNH: H.N

Tham dự hội thảo có bà Caroline T. Nyamayemombe, Trưởng đại diện Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) Việt Nam; ông Lê Sơn Phong, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Đà Nẵng; bà Mai Thị Diệu Huyền, Phó chủ tịch phụ trách Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, chuyên gia cao cấp, quản lý chương trình giới và phát triển xã hội quỹ châu Á tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, còn có sự tham dự của hơn 150 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, sở ngành, chủ tịch các hiệp hội doanh nghiệp nữ và cộng đồng nữ doanh nhân tiêu biểu trên cả nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ Việt Nam.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với UN Women

ẢNH: H.N

Với sự kiện này, IPPG trở thành một trong hai doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với UN Women, khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền kinh tế cho phụ nữ và thực hành phát triển bền vững tại khu vực tư nhân.

Tham gia phiên thảo luận, bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng trong kỷ nguyên số, AI - trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ, mà là nền tảng chiến lược quan trọng, sẽ định hình cách chúng ta tư duy, vận hành và tạo giá trị trong tương lai. Tại IPPG, chúng tôi không chỉ xem AI là yếu tố chuyển đổi, mà còn là một bước tiến tất yếu. Chính vì thế, chúng tôi cam kết ứng dụng AI một cách có trách nhiệm - chiến lược và nhân văn, nhằm tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và doanh nghiệp”.

Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn thông tin trong tiến trình chuyển đổi số: “AI chỉ thực sự hiệu quả khi đi cùng với các giải pháp bảo mật toàn diện. IPPG đã chủ động xây dựng hệ thống an ninh ngay từ trong thiết kế, với ba lớp bảo vệ cốt lõi: quản trị dữ liệu và AI có trách nhiệm, hạ tầng bảo mật đa tầng và phát triển văn hóa an toàn thông tin trong toàn bộ tập đoàn”.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác ẢNH: H.N

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa IPPG và UN Women được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mô hình doanh nghiệp lấy con người làm trung tâm, trong đó vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo, quản trị và đổi mới sáng tạo được đề cao.

Hợp tác này không chỉ mở rộng cơ hội cho phụ nữ trong các lĩnh vực công nghệ, mà còn tạo nền tảng giúp doanh nghiệp phát huy tối đa tiềm năng từ AI và các giải pháp số.

Bên cạnh đó, CEO IPPG Lê Hồng Thủy Tiên cũng chia sẻ về việc phát triển năng lực lãnh đạo nữ giới trong bối cảnh số hóa mạnh mẽ. Theo bà, để trở thành những người lãnh đạo tiên phong trong kỷ nguyên số, các nữ doanh nhân cần được trang bị tư duy công nghệ, kỹ năng số và khả năng thích ứng linh hoạt.

“Chúng tôi tin rằng việc trao quyền cho phụ nữ không chỉ góp phần phát triển lực lượng lao động chất lượng cao, mà còn thúc đẩy tiến trình phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội”, bà Thủy Tiên nói.

Bên cạnh lễ ký kết, hội thảo cũng mang đến nhiều nội dung chuyên sâu về xu hướng công nghệ, ứng dụng AI trong quản trị doanh nghiệp và các giải pháp bảo mật giúp doanh nghiệp đảm bảo an toàn thông tin trong nền kinh tế số.

Hội thảo cũng là dịp kết nối các nữ doanh nhân với cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ và các chuyên gia, nhằm chia sẻ những giá trị giao thoa giữa công nghệ, con người và quản trị.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực thích ứng và đổi mới sáng tạo cho cộng đồng doanh nhân nữ Việt Nam trong kỷ nguyên số.