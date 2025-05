CEO Mark Zuckerberg 'tuyên chiến' với cả ngành quảng cáo

Các công ty công nghệ như Google, Meta (công ty mẹ Facebook) đã đầu tư rất nhiều vào AI để việc tạo ảnh, video trên nền tảng trở nên đơn giản hơn. Việc này không chỉ phục vụ người dùng mà còn giúp các nhà quảng cáo có thêm công cụ để sáng tạo trên nền tảng. Đằng sau những công cụ ấy, Mark Zuckerberg đang ấp ủ một tham vọng lớn hơn - loại bỏ toàn bộ hệ sinh thái quảng cáo, kể cả những bộ phận về sáng tạo.

Trong cuộc trò chuyện với Ben Thompson của Stratechery, Zuckerberg tiết lộ AI của họ đang phục vụ trực tiếp nhiều doanh nghiệp. Thay vì tìm đến các công ty quảng cáo trong ngành như truyền thống, khách hàng tìm đến các công cụ của Meta với mong muốn đạt được hiệu quả tốt với chi phí thấp hơn.

"Vẫn còn những rào cản liên quan đến sáng tạo nhưng các doanh nghiệp tìm đến chúng tôi để cảm nhận thông điệp trong video, hình ảnh được AI tạo ra. Việc này không đơn giản nhưng chúng tôi sắp làm được. Chúng tôi đang cố gắng làm càng nhiều phiên bản càng tốt, sau đó mọi người có thể chọn ra cái tốt nhất", ông chủ Facebook nói.

CEO Zuckerberg nói trong tương lai, doanh nghiệp muốn quảng cáo chỉ cần nói ra nhu cầu tiếp cận công chúng. Họ không cần mất công phân tích thông tin nhân khẩu học, khách hàng mục tiêu hay nội dung sáng tạo. Tất cả những gì họ cần là một tài khoản ngân hàng được kết nối với nền tảng, đưa ra yêu cầu và nhận về kết quả.

Ứng dụng Facebook trên điện thoại ẢNH: KHƯƠNG NHA

"Tôi nghĩ đây là bước ngoặt rất lớn, nó thật sự sẽ định nghĩa lại ngành quảng cáo", Mark Zuckerberg nhận định. Ông nói trong tương lai, khách hàng chỉ cần ra yêu cầu, Meta sẽ làm mọi thứ còn lại, không cần thông qua một công ty quảng cáo trung gian.

AI của Meta có thể viết kịch bản, tạo hình ảnh, video, làm ra vô số quảng cáo, nhắm mục tiêu đến khách hàng tiềm năng trên nền tảng, đo lường hiệu quả từng chiến dịch và điều chỉnh cho tối ưu. Cuối cùng, người dùng sẽ trực tiếp mua sắm, trải nghiệm sản phẩm thực tế ngay trên hệ thống.

Theo The Verg, viễn cảnh Mark Zuckerberg vẽ ra có thể sẽ "xóa sổ toàn bộ ngành quảng cáo". Những thương hiệu lớn, công ty quảng cáo đại chúng trong nhiều năm qua đã xây dựng nên các hệ thống đo lường phức tạp. Nhưng không phải lúc nào những con số họ đưa ra cũng thật, nhiều bê bối liên quan đến đo lường hiệu quả chiến dịch đã bị phanh phui, đây có thể là điểm yếu giúp Meta chọc thủng lớp phòng thủ của toàn ngành.

Cây viết công nghệ Nilay Patel của The Verge đã gửi bản báo giá thực hiện các chiến dịch quảng cáo từ nền tảng của Meta cho các công ty quảng cáo lớn trong ngành và nhận về nhiều phản ứng gay gắt. "An toàn thương hiệu là vấn đề lớn do đó việc tạo ra những quảng cáo được tối ưu hóa sẽ là khái niệm đáng sợ", giám đốc điều hành một công ty quảng cáo nói.

Một số người khác tỏ ra hoài nghi với những gì Mark Zuckerberg vẽ lên. "Chỉ cần đọc kết quả mà họ đưa ra là thấy lời hứa của ông ấy chính là vấn đề. Không khách hàng nào tin tưởng kết quả Meta đưa ra. Nó giống tự kiểm tra bài tập về nhà của mình. Bạn ra yêu cầu, bạn nhận lại kết quả nhưng không thực sự chắc chắn hiệu quả đem lại có như mong muốn", một giám đốc truyền thông khác nói.

Các chuyên gia cho rằng với hệ sinh thái được xây dựng hàng thập kỷ, ngành quảng cáo không đơn thuần là tạo ra các chiến dịch tiếp cận công chúng, tiếng nói của họ còn đóng vai trò là "khuôn vàng thước ngọc" trong những chiến dịch phức tạp.

Bất chấp những tranh cãi, Meta vẫn kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán quảng cáo cho các doanh nghiệp nhỏ. Đây là nhóm khách hàng không đủ tiền để trả cho các chiến dịch truyền thông hào nhoáng theo cách truyền thống. AI lúc này được tìm đến như một công cụ sáng tạo vô hạn. Trong khi đó nguồn tiền đổ vào các công ty quảng cáo đang bị rút dần. Phần còn lại của cuộc chiến là người dùng sẽ phải đối mặt một thế giới đầy rẫy các quảng cáo do AI tạo ra.