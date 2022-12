CEO mới tiết lộ việc 'tiêu xài hoang phí' của FTX

Theo CNBC, ông Ray liệt kê mục trên trong số năm điều mà ông và nhóm của mình đã phát hiện sau khi thay thế vị trí điều hành của SBF vào tháng trước, khi công ty nộp đơn xin phá sản. Trong bản nhận xét của mình, ông Ray viết rằng dù “còn nhiều điều chưa biết ở giai đoạn này”, nhưng nhóm điều hành mới đã biết được những điều sau:

Tài sản của khách hàng từ FTX được trộn lẫn với tài sản từ Alameda Research, quỹ phòng hộ của SBF.

Alameda đã dùng tiền của khách hàng để thực hiện giao dịch ký quỹ, khiến họ phải chịu “những khoản lỗ lớn”.

FTX tiếp tục “tiêu xài hoang phí” từ cuối năm 2021 đến năm 2022 khi chi “khoảng 5 tỉ USD để mua vô số doanh nghiệp và khoản đầu tư, nhiều trong số đó có thể chỉ đáng giá một phần nhỏ so với những gì đã được trả”.

FTX đã kiếm được hơn 1 tỉ USD trong “các khoản vay và các khoản thanh toán khác cho những người trong cuộc”.

Vai trò của Alameda với tư cách là nhà tạo lập thị trường cho tiền điện tử đã tạo điều kiện cho quỹ này đặt tiền vào các sàn giao dịch khác “vốn không an toàn”.

Thông tin trên xác thực một số chi tiết về sự sụp đổ của FTX đã được các phương tiện truyền thông đưa tin trước đó, bao gồm CNBC, Bloomberg, The New York Times, The Wall Street Journal.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ đã công khai lời khai mở đầu của ông Ray vào hôm 12.12, một ngày trước khi phiên điều trần tập trung vào sự sụp đổ của FTX diễn ra vào ngày 13.12. Trong cuộc phỏng vấn trên Twitter Spaces, SBF cho biết dự định làm chứng tại phiên điều trần sắp tới qua video từ địa điểm riêng của mình ở Bahamas. Tuy nhiên, nhà sáng lập sàn FTX đã bị chính quyền Bahamas bắt giữ vào ngày 12.12 (theo giờ địa phương) và có thể dẫn độ về Mỹ.





Mặc dù ông Ray chỉ nhắc đến tên SBF hai lần trong bài phát biểu mở đầu dài bảy trang của mình, nhưng không khó để thấy nhiều lời chỉ trích ban đầu của ông Ray là nhắm vào ban lãnh đạo cũ của FTX. “Chưa bao giờ trong sự nghiệp của mình, tôi thấy sự thất bại hoàn toàn của việc kiểm soát doanh nghiệp ở mọi cấp độ của một tổ chức, từ việc thiếu báo cáo tài chính đến sự thất bại hoàn toàn của bất kỳ hoạt động kiểm soát nội bộ hoặc quản trị nào”, ông Ray nói, lặp lại những tuyên bố tương tự mà ông đã đưa ra trong hồ sơ phá sản của FTX.

Có một số vấn đề khác đáng chú ý tại FTX trong phát biểu của ông Ray, bao gồm: