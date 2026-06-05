CEO Nvidia gặp Faker tại Hàn Quốc, tặng RTX 5090 cho người hâm mộ

Chiều 5.6, CEO Nvidia Jensen Huang xuất hiện tại T1 Base Camp ở quận Mapo, Seoul (Hàn Quốc), đây là không gian cộng đồng kết hợp giữa quán net và cửa hàng bán vật phẩm lưu niệm chính thức của T1. Tổ chức này sở hữu đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại thành công nhất lịch sử với 6 chức vô địch thế giới.

Theo truyền thông Hàn Quốc, đây là một trong những điểm dừng chân đầu tiên của Jensen Huang ngay sau khi đặt chân tới Hàn Quốc. Sự xuất hiện của người đứng đầu tập đoàn công nghệ giá trị hàng đầu thế giới đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ đang có mặt tại địa điểm này.

Tại sự kiện, Jensen Huang dành thời gian ký tặng, chụp ảnh lưu niệm và giao lưu với người hâm mộ trước khi gặp gỡ các tuyển thủ T1, trong đó có Faker - tuyển thủ được xem là biểu tượng lớn nhất của lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.

CEO Jensen Huang (trái) xuất hiện tại T1 Base Camp ẢNH: Fanpage T1

Một trong những hoạt động đáng chú ý nhất là màn ký tặng lên chiếc card đồ họa GeForce RTX 5090 của Jensen Huang và Faker. Món quà đặc biệt sau đó được trao cho người hâm mộ may mắn thông qua chương trình bốc thăm diễn ra ngay tại sự kiện.

Bên cạnh những hoạt động giao lưu, Jensen Huang cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hàn Quốc đối với sự phát triển của ngành thể thao điện tử. Ông cho rằng văn hóa PC Bang cùng sự bùng nổ của esports tại quốc gia này đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của thị trường game PC và sự thành công của Nvidia trong những năm đầu.

Cuộc gặp giữa Jensen Huang và Faker không chỉ thu hút sự chú ý bởi sức ảnh hưởng của hai nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và esports, mà còn cho thấy mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa ngành công nghiệp phần cứng và thể thao điện tử toàn cầu.