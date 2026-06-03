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Công nghệ Game

Predator Atlas 8 thu hút sự chú ý ở Computex 2026

Khải Minh
Khải Minh
03/06/2026 21:28 GMT+7

Predator Atlas 8 là một trong những thiết bị nổi bật tại gian hàng Acer, bên cạnh loạt AI PC, laptop gaming và màn hình thế hệ mới.

Tại sự kiện Computex 2026 (diễn ra tại Đài Loan từ ngày 2 tới 5.6), Acer mang đến nhiều sản phẩm thuộc các nhóm thiết bị khác nhau, từ máy tính cá nhân, laptop gaming đến màn hình và tablet. Trong đó, Predator Atlas 8 là một trong những thiết bị thu hút sự chú ý của khách tham quan nhờ xu hướng máy chơi game cầm tay đang phát triển mạnh trên thị trường.

Predator Atlas 8 thu hút chú ý tại gian hàng Acer ở Computex 2026 - Ảnh 1.

Predator Atlas 8 là mẫu máy chơi game cầm tay mới của Acer, sử dụng nền tảng Intel Arc G3 và màn hình 120 Hz, được trình diễn tại Computex 2026

ẢNH: KHẢI MINH

Được trưng bày tại khu vực Predator, Atlas 8 sở hữu màn hình 8 inch độ phân giải 1.200p cùng tần số quét 120 Hz. Thiết bị sử dụng nền tảng Intel Arc G3 hoặc Arc G3 Extreme, dòng vi xử lý được Intel phát triển cho thế hệ thiết bị gaming cầm tay mới. Nền tảng này kết hợp CPU và GPU Arc trên cùng hệ thống, hướng tới khả năng xử lý các tựa game PC cấu hình cao trong thiết kế nhỏ gọn, đồng thời tối ưu hiệu suất và mức tiêu thụ điện năng.

Bên cạnh Atlas 8, Acer còn giới thiệu Nitro Blaze Link, mẫu thiết bị chơi game cầm tay theo hướng streaming. Khác với Atlas 8 có thể xử lý trò chơi trực tiếp trên máy, Nitro Blaze Link được thiết kế để kết nối với hệ sinh thái gaming của Acer và truyền phát nội dung từ PC sang thiết bị cầm tay. Sự xuất hiện đồng thời của hai sản phẩm cho thấy Acer đang thử nghiệm nhiều cách tiếp cận khác nhau trong phân khúc máy chơi game cầm tay.

Predator Atlas 8 thu hút chú ý tại gian hàng Acer ở Computex 2026 - Ảnh 2.
Predator Atlas 8 thu hút chú ý tại gian hàng Acer ở Computex 2026 - Ảnh 3.
Predator Atlas 8 thu hút chú ý tại gian hàng Acer ở Computex 2026 - Ảnh 4.
Predator Atlas 8 thu hút chú ý tại gian hàng Acer ở Computex 2026 - Ảnh 5.
Predator Atlas 8 thu hút chú ý tại gian hàng Acer ở Computex 2026 - Ảnh 6.

Toàn cảnh các thiết bị mới của Acer tại Computex 2026

ẢNH: KHẢI MINH

Acer cũng giới thiệu Nitro 16 AI, mẫu laptop gaming được phân phối tại Việt Nam dưới tên gọi Nitro ProPanel. Bên cạnh đó là nhiều thiết bị sử dụng các nền tảng xử lý mới từ Intel và AMD, tích hợp những tính năng AI phục vụ cả nhu cầu làm việc lẫn giải trí.

Ở nhóm sản phẩm phổ thông, các mẫu Aspire AI được trưng bày với định hướng đưa các tính năng trí tuệ nhân tạo đến nhiều nhóm người dùng hơn. Acer đồng thời giới thiệu các hệ thống máy tính để bàn, màn hình all-in-one và những giải pháp AI phục vụ công việc hằng ngày.

Bên cạnh Predator Atlas 8 và Nitro Blaze Link, loạt AI PC, laptop gaming, màn hình và thiết bị di động mới cho thấy Acer đang tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm ở nhiều phân khúc khác nhau. AI cũng là điểm chung nổi bật trong phần lớn thiết bị được hãng mang tới Computex 2026.

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