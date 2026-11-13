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    CEO NVIDIA Jensen Huang và bà Alice Huang từng xuất hiện cùng nhau ở đâu?

    CEO NVIDIA Jensen Huang và bà Alice Huang từng xuất hiện cùng nhau ở đâu?

    La Vi
    La Vi
    Một mối quan hệ kéo dài trong nhiều năm, trước khi bị vỡ lở trong vài ngày qua khiến giá cổ phiếu của Nvidia sụt giảm hàng tỉ USD.

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    Bộ Tư pháp Mỹ chưa kết luận bà Alice Huang là gián điệp

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    Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche hôm 12.11 cho biết Bộ Tư pháp chưa đưa ra kết luận về việc Alice Huang, nữ doanh nhân Trung Quốc từng có quan hệ tình cảm với cựu CEO Nvidia Jensen Huang, có phải là điệp viên hay không.

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