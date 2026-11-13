CEO NVIDIA Jensen Huang và bà Alice Huang từng xuất hiện cùng nhau ở đâu?

Tin liên quan Bộ Tư pháp Mỹ chưa kết luận bà Alice Huang là gián điệpBộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche hôm 12.11 cho biết Bộ Tư pháp chưa đưa ra kết luận về việc Alice Huang, nữ doanh nhân Trung Quốc từng có quan hệ tình cảm với cựu CEO Nvidia Jensen Huang, có phải là điệp viên hay không. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Alice Huang CEO Nvidia Megaspeed
Bình luận (0)