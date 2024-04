CEO TikTok: 'Yên tâm, chúng tôi không đi đâu cả'

Trong một video được CEO TikTok Shou Chew đăng trên nền tảng này ngày 24.4 (giờ Mỹ), người đứng đầu doanh nghiệp cho biết công ty trông đợi vào chiến thắng trước những thách thức pháp lý hiện tại khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật cấm nền tảng này ở thị trường đang có 170 triệu người dùng.

"Hãy yên tâm, chúng tôi không đi đâu cả", ông Chew khẳng định sau khi Tổng thống Biden ký thành luật. Theo luật mới, ByteDance, công ty mẹ của TikTok có 270 ngày để chuyển giao toàn bộ tài sản TikTok ở Mỹ hoặc bị cấm hoàn toàn tại đây.

"Sự thật và Hiến pháp đứng về phía chúng tôi. Chúng tôi hy vọng tiếp tục chiến thắng", ông nói.

CEO TikTok tin rằng nền tảng này sẽ tiếp tục vững vàng tại Mỹ Chụp màn hình

Luật mới quy định ngày 19.1.2025 sẽ là hạn chót để TikTok về tay một doanh nghiệp khác. Thời điểm này chỉ cách ngày chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống hiện tại của ông Biden đúng 1 ngày, tuy nhiên người đứng đầu Nhà Trắng có quyền gia hạn thêm 3 tháng nếu ông nhận thấy ByteDance đang trong quá trình thương lượng mua bán. Chưa kể ông Biden đang muốn tranh cử nhiệm kỳ thứ 2.

"Chúng tôi không muốn phải thấy lệnh cấm, chuyện này chỉ liên quan đến vấn đề quyền quốc hữu của Bắc Kinh", p hát ngôn viên Nhà Trắng, bà Karine Jean-Pierre nói hôm 23.4.

Năm 2020, tổng thống Mỹ khi ấy là ông Donald Trump đã bị tòa án ngăn thực thi lệnh cấm TikTok cùng một doanh nghiệp khác tại Trung Quốc là WeChat trên toàn lãnh thổ nước Mỹ. Ông Trump hiện là ứng viên Đảng Cộng hòa chạy đua cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Hôm 22.4, cựu Tổng thống Mỹ cho biết ông Biden đang thúc giục lệnh cấm nhắm vào TikTok và sẽ là người chịu trách nhiệm nếu điều này được thực thi, đồng thời kêu gọi cử tri chú ý.

Nhiều chuyên gia đang tìm kiếm câu trả lời liệu có nhà đầu tư tiềm năng nào đủ tiềm lực tài chính để mua lại TikTok và nếu có, thì liệu chính quyền Trung Quốc và Mỹ có thông qua không.

Các nhà làm luật Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể truy cập vào dữ liệu người dùng Mỹ hoặc sử dụng thông tin này, do vậy dự luật vừa được thông qua tại Hạ viện tuần trước đã nhanh chóng thông qua tại của Thượng viện để tới tay tổng thống.

Theo Reuters, cuộc chiến với TikTok trong 4 năm qua là một điển hình cho "chiến tranh trên internet và công nghệ" giữa Washington và Bắc Kinh. Tuần trước, Apple cho biết Trung Quốc đã yêu cầu hãng loại bỏ hai ứng dụng WhatsApp và Threads của Meta ra khỏi gian ứng dụng App Store tại Trung Quốc do "táo khuyết" đang quản lý, với cùng lý do "quan ngại về an ninh quốc gia".