Con trai ông Donald Trump đăng hình cha do AI vẽ

Eric Trump đăng tấm hình cha mình - cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lên Twitter kèm lời tựa "Có một không hai" (One of a kind) đang thu hút sự chú ý của cộng đồng. Sau chưa đầy một ngày đăng, tấm ảnh miêu tả ông Trump đi giữa 2 cận vệ, phía sau là một đoàn người ủng hộ cùng nhiều lá cờ Mỹ đã có gần 9 triệu lượt xem, hơn 144.000 Like (thích) và trên 19.000 Retweet (chia sẻ lại).

Ông Eric Trump chia sẻ ảnh giả mạo của cha trên trang cá nhân nhưng không nói rõ về tấm hình Chụp màn hình

Tuy nhiên người dùng Twitter nhanh chóng nhận ra đó là tấm hình do AI tạo ra, lấy từ tài khoản @Brick_Suit, một người có tiếng trên mạng xã hội chuyên tham dự các cuộc gặp gỡ của cựu Tổng thống Mỹ. Chất lượng bức hình không tốt và khi để ý kỹ, người ta dễ dàng nhận thấy sự méo mó, biến dạng bất thường của các khuôn mặt, kể cả mặt 2 người cận vệ.

Eric Trump sau khi đăng không nói thêm gì về tấm ảnh cũng như không đề cập tới việc đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Ông Eric Trump (sinh năm 1984), là con thứ 3 của ông Donald Trump, từng giữ chức cố vấn Nhà Trắng khi cha mình nắm quyền. Hiện tại Eric cùng anh trai Donald Trump Jr. điều hành công ty Trump Organization.

Bức ảnh do AI tạo ra chưa hoàn hảo khi khuôn mặt của một số người bị biến dạng Brick Suit

Trước đó, một số hình ảnh ông Donald Trump bị bắt cũng lan truyền trên mạng trước khi nhiều người kịp nhận ra đó là ảnh giả mạo được vẽ bởi AI.

Ông Trump đang vướng một số vấn đề pháp lý khi bị truy tố sau cuộc điều tra liên quan tới yêu cầu luật sư chi tiền để "bịt miệng" ngôi sao khiêu dâm vào năm 2016. Ngoài ra, công tố viên cũng nêu ra 34 cáo buộc vị tỉ phú làm giả hồ sơ kinh doanh.