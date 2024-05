CEO Tim Cook đối mặt với quyết định khó khăn về AI

Trước hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) thường niên của Apple vào tháng 6, đã có những gợi ý mạnh mẽ rằng công ty có kế hoạch hợp tác với một trong hai đối thủ để đưa AI tiên tiến vào iPhone.



Những vấn đề gần đây của ChatGPT và Gemini AI đang khiến ông Tim Cook phải đau đầu AFP

Đầu tháng này, Bloomberg đưa tin Apple đã ký kết một thỏa thuận với OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, trong đó hai công ty “đang hoàn thiện các điều khoản cho một thỏa thuận sử dụng các tính năng ChatGPT trong iOS 18 của Apple”.

Trong khi đó, cuộc đàm phán với Google dường như cũng đang diễn ra. Apple được cho là đang đàm phán với Google vào tháng 3 về một thỏa thuận để đưa Gemini AI được tích hợp vào iPhone. Báo cáo của nhà nghiên cứu Mark Gurman trong tháng này cho biết các cuộc đàm phán với Google đang diễn ra.

CEO Tim Cook được cho là người dùng ChatGPT nhiệt tình, do đó ông có lý do để quan tâm đến những gì mà OpenAI cung cấp. Vấn đề là Apple và Google đã có những hợp đồng béo bở nhằm đưa sản phẩm tìm kiếm của Google lên iPhone, mang lại cho Apple khoản tiền 20 tỉ USD vào năm 2022. Đó là lý do tại sao Apple có thể đồng hành với Google khi triển khai AI.

Mặc dù vậy, những diễn biến gần đây đang làm khó cho Tim Cook khiến ông không có sự lựa chọn rõ ràng bởi cả OpenAI và Google đều gặp vấn đề với AI và có thể khiến ông đau đầu trong tương lai.

Ví dụ với nhà cung cấp ChatGPT. Tuần này, OpenAI đã gây tranh cãi sau khi Scarlett Johansson đưa ra tuyên bố cáo buộc họ sử dụng giọng nói “giống một cách kỳ lạ” với giọng nói của cô cho tính năng giọng nói mới được trang bị trong mẫu AI mới nhất, GPT-4o. Ông chủ OpenAI, Sam Altman đã phủ nhận việc sử dụng giọng nói tương tự mà không có sự cho phép của cô.

Dẫu vậy, vụ việc tiết lộ một vấn đề sâu sắc với OpenAI khiến Apple lo ngại. Một số nghệ sĩ, nhà xuất bản… lo lắng rằng thành công của ChatGPT được tạo nên từ việc sử dụng tác phẩm của người khác mà không có sự đồng ý của họ. Điều này càng có cơ sở trong bối cảnh OpenAI đang phải đối mặt với những cuộc chiến pháp lý khó khăn khi Hiệp hội Tác giả kiện công ty vì lo ngại tác phẩm của các nhà văn đang được sử dụng trong các mô hình để tạo ra lợi nhuận.

Với Google, công ty cũng không cung cấp giải pháp thay thế dễ dàng nào. Trong tuần qua, một tính năng mới có tên AI Overviews được giới thiệu tại Google I/O 2024 đã được triển khai một cách “thảm hại” tại Mỹ. Vô số người dùng đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để chia sẻ những ví dụ đáng kinh ngạc về nỗ lực thất bại của Google trong việc sử dụng AI để tạo ra các bản tóm tắt dựa trên ngữ cảnh nhằm đáp lại các truy vấn tìm kiếm. Trong một trường hợp, nó yêu cầu người dùng bôi “keo không độc hại” lên bánh pizza để khắc phục vấn đề phô mai không dính vào bánh.

Trong một trường hợp khác, AI Overviews cho biết Mỹ đã có một tổng thống Hồi giáo “Barack Hussein Obama” để trả lời câu hỏi: “Mỹ có bao nhiêu tổng thống Hồi giáo”.

Điều này đặt Apple vào tình thế khó khăn. Apple rất cần một chiến lược AI để mang đến cho iPhone của mình một sự cải tiến mới vào thời điểm doanh số bán hàng đang sụt giảm tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc. Nhưng một vài vấn đề mà các mô hình ngôn ngữ lớn AI gặp phải đã đặt công ty vào tình thế buộc phải cân nhắc mối quan hệ đối tác chiến lược với một trong hai công ty có vấn đề riêng với AI. Rõ ràng, không có lựa chọn nào là dễ dàng đối với CEO Tim Cook.