CEO Trương Minh Tuấn đưa HVN Travel vươn tầm du lịch Dubai, Nhật Bản

Ngoài uy tín, chất lượng dịch vụ luôn được khách hàng đánh giá cao, ít ai biết rằng, CEO Trương Minh Tuấn đã phải vượt qua không ít thử thách để chèo lái con thuyền HVN Travel vượt qua những sóng gió của ngành du lịch.

Hành trình đưa khách hàng chạm tới những "thánh đường du lịch"

Nhắc tới Dubai và Nhật Bản, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới những điểm đến "xa xỉ", với thủ tục pháp lý phức tạp, chi phí cao và yêu cầu dịch vụ khắt khe. Tuy nhiên, với CEO Trương Minh Tuấn, anh đã biến những điều tưởng như phức tạp ấy trở nên dễ dàng và hoàn hảo cho khách hàng của mình - miễn là họ thực sự có nhu cầu và đặt niềm tin vào HVN Travel.

Chàng trai trẻ Trương Minh Tuấn sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình, sớm mang trong mình khát khao được đặt chân tới những vùng đất mới, khám phá các nền văn hóa thế giới ngay từ những năm tháng đầu đời. Với tính cách năng động, quảng giao và đam mê du lịch, anh đã lựa chọn theo học chuyên ngành du lịch và bắt đầu sự nghiệp từ khi còn là sinh viên, Tuấn đã không ngần ngại "xách balo lên và đi", tận dụng mọi cơ hội để làm hướng dẫn viên du lịch cho các tour Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Dubai,…

CEO Trương Minh Tuấn - Người đưa HVN Travel vươn tầm du lịch Dubai và Nhật Bản tại Việt Nam

Đến nay, khi dấu ấn thời gian đã điểm bạc trên mái tóc, CEO Trương Minh Tuấn đã đi qua gần 30 quốc gia, con số đáng mơ ước với bất kỳ ai đam mê du lịch trải nghiệm. Nhưng hơn cả những chuyến đi, điều anh tích lũy được chính là khả năng "đọc vị" thị trường và thấu hiểu tâm lý du khách Việt.

HVN Travel - lựa chọn con đường khác biệt

HVN Travel được sáng lập từ niềm đam mê khám phá của những con người cùng chung một tình yêu dành cho du lịch và khát vọng nâng tầm trải nghiệm cho du khách Việt. Trương Minh Tuấn cùng các cộng sự đã quyết định đi theo một con đường khác biệt.

Thay vì chạy theo số lượng, cạnh tranh bằng giá rẻ, CEO Trương Minh Tuấn chọn phân khúc khách hàng cao cấp, nơi chất lượng dịch vụ, trải nghiệm cá nhân hóa và uy tín thương hiệu được đặt lên hàng đầu. "Làm du lịch cao cấp rất khó, nhưng nếu làm được thì khách hàng sẽ ở lại rất lâu," anh Tuấn từng chia sẻ.

Nhật Bản và Dubai, hai thị trường tiềm năng nhưng đầy thách thức, luôn đòi hỏi các tiêu chuẩn dịch vụ cao và thủ tục pháp lý phức tạp. Tuy nhiên, đối với Trương Minh Tuấn, thách thức chính là cơ hội để khẳng định năng lực và sự khác biệt của HVN Travel.

Điểm khác biệt lớn nhất giúp HVN Travel giữ vững vị trí bậc nhất suốt một thập kỷ chính là tư duy "làm chủ chuỗi trải nghiệm" của CEO Trương Minh Tuấn. Anh không chỉ bán tour, mà bán sự an tâm, bán trải nghiệm trọn vẹn từ trước - trong - sau chuyến đi.

HVN Travel giữ vững vị trí bậc nhất suốt một thập kỷ về bán tour du lịch trong nước và quốc tế

Từ khâu tư vấn, thiết kế lịch trình, hỗ trợ visa, lựa chọn khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan cho tới việc chăm sóc khách hàng trong suốt hành trình, mọi chi tiết đều được chuẩn hóa và cá nhân hóa theo từng nhóm khách. Đối với khách VIP, doanh nhân, gia đình thượng lưu hay các đoàn MICE, mỗi chuyến đi đều được HVN Travel thiết kế chuyên biệt để phù hợp với nhu cầu, sở thích và phong cách sống của mỗi đoàn.

Chính sự kỹ tính ấy đã giúp HVN Travel xây dựng được mạng lưới đối tác vững chắc tại Dubai và Nhật Bản, từ hãng hàng không, khách sạn 5 sao, đơn vị vận chuyển cao cấp cho tới các điểm tham quan độc đáo.

Vượt qua thử thách và vươn lên mạnh mẽ

Nếu giai đoạn trước 2020 là thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ của HVN Travel, thì đại dịch Covid-19 chính là phép thử khắc nghiệt nhất với CEO Trương Minh Tuấn.

Trong bối cảnh đó, Trương Minh Tuấn chọn cách không bỏ cuộc. Anh chủ động tái cấu trúc doanh nghiệp, tối ưu chi phí, giữ lại đội ngũ nòng cốt và đầu tư mạnh vào đào tạo nội bộ. Anh ưu tiên giữ người, giữ văn hóa doanh nghiệp, điều mà theo anh, chính là "tài sản vô hình" quý giá nhất.

Lãnh đạo bằng kỷ luật và sự tử tế

Ở Trương Minh Tuấn, người ta dễ nhận thấy sự điềm đạm, chỉn chu và kỷ luật, những phẩm chất hiếm gặp trong một ngành nghề vốn nhiều biến động như lữ hành.

Với nhân sự, anh đề cao sự tử tế và minh bạch. Với khách hàng, anh giữ chữ tín như kim chỉ nam. Với đối tác quốc tế, anh xây dựng niềm tin bằng năng lực và sự chuyên nghiệp. Chính triết lý kinh doanh bền vững ấy đã giúp HVN Travel tạo được vị thế riêng trên bản đồ du lịch cao cấp Việt Nam.

Khát vọng phát triển bền vững

Bước sang năm thứ 10, CEO Trương Minh Tuấn không giấu tham vọng đưa HVN Travel vươn xa hơn nữa. Ngoài việc củng cố vị trí bậc nhất du lịch Dubai và Nhật Bản, doanh nghiệp này đang từng bước mở rộng sang các thị trường cao cấp khác, phát triển mạnh mảng du lịch trải nghiệm, du lịch cá nhân hóa và du lịch kết hợp nghỉ dưỡng.

CEO Trương Minh Tuấn vừa ra mắt thương hiệu Vietnam Lotus Trails với mục tiêu trở thành một DMC uy tín, chuyên nghiệp

Với khát vọng làm giàu cho quê hương đất nước, anh cũng cho ra mắt thương hiệu Vietnam Lotus Trails. Với định hướng phát triển inbound, đón du khách quốc tế tới Việt Nam, trở thành một DMC uy tín, chuyên nghiệp.

Với anh, thành công không chỉ được đo bằng doanh thu hay quy mô, mà bằng việc mỗi khách hàng sau chuyến đi đều cảm thấy "xứng đáng" và sẵn sàng quay trở lại. Đó cũng chính là lý do vì sao, sau một thập kỷ đầy thử thách, HVN Travel vẫn là cái tên được nhắc tới đầu tiên khi nói về du lịch Dubai và Nhật Bản tại Việt Nam.