Thời sự

Cha chạy xe ôm 'còn 2 triệu đồng' cứu con ung thư: Được giúp 601 triệu đồng

Uyển Nhi
Uyển Nhi
28/12/2025 04:46 GMT+7

Từ bài viết của Báo Thanh Niên, anh Chinh nhận gần 601 triệu đồng từ bạn đọc và các nhà hảo tâm, tiếp thêm hy vọng trên hành trình điều trị ung thư cho Băng Vi.

Ngày 26.12, chúng tôi liên hệ anh Võ Ngọc Chinh (39 tuổi, quê Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) - nhân vật trong bài viết Cha nghèo chạy xe ôm bán hết tài sản, 'còn 2 triệu đồng' cứu con ung thư. Anh Chinh cho biết, gia đình anh đã nhận được tổng số tiền gần 601 triệu đồng từ bạn đọc Thanh Niên và các nhà hảo tâm.

Trong đó, hơn 480,6 triệu đồng được Báo Thanh Niên chuyển khoản và 120 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ trực tiếp.

Cha chạy xe ôm 'còn 2 triệu đồng' cứu con ung thư: Được giúp 601 triệu đồng- Ảnh 1.

Mới 8 tuổi nhưng Băng Vi phải sống chung với kim tiêm và thuốc hóa chất suốt gần 2 năm qua

ẢNH: K JOON NA

Dành tiền trả nợ và tiếp tục hành trình chữa ung thư

Anh Chinh nghẹn ngào nói: "Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ có ngày mình được cầm trong tay số tiền lớn như vậy. Lúc này tôi mừng lắm, vì đã có tiền để tiếp tục lo chữa ung thư cho con".

Thay mặt gia đình, anh Chinh gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Thanh Niên và toàn thể quý bạn đọc đã mở rộng vòng tay giúp đỡ khi gia đình rơi vào cảnh khốn cùng nhất.

Theo anh Chinh, những ngày gần đây, do tiểu cầu tăng cao, Băng Vi phải truyền nước để giảm chỉ số, mỗi ngày 2 chai nước lớn theo chỉ định của bác sĩ.

Hiện tại, Băng Vi đang được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (TP.Thủ Đức cũ) và tạm trú tại mái ấm tình thương gần bệnh viện để thuận tiện chữa trị lâu dài.

Cha chạy xe ôm 'còn 2 triệu đồng' cứu con ung thư: Được giúp 601 triệu đồng- Ảnh 2.

Băng Vi lặng lẽ quay mặt đi khi thấy ba khóc

ẢNH: K JOON NA

Trả lời phóng viên về việc sử dụng số tiền được hỗ trợ, anh Chinh cho biết sẽ trích một phần để trả các khoản nợ trước đó. Phần còn lại sẽ được dành trọn cho quá trình điều trị ung thư kéo dài của Băng Vi.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, vợ chồng anh Chinh có 3 người con, thuộc diện cận nghèo. Từ ngày bé Băng Vi phát bệnh, con trai lớn mới học lớp 10 đã phải nghỉ học, vào TP.HCM làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho em. Người con thứ hai (9 tuổi) được gửi về quê nhờ bà ngoại chăm sóc.

Cha chạy xe ôm 'còn 2 triệu đồng' cứu con ung thư: Được giúp 601 triệu đồng- Ảnh 3.

Ước mơ của Băng Vi là được làm họa sĩ

ẢNH: K JOON NA

Từ hoàn cảnh "chỉ còn 2 triệu đồng", nhờ sự chung tay của bạn đọc Báo Thanh Niên và cộng đồng, gia đình anh Chinh đã có thêm niềm tin và cơ hội để tiếp tục cuộc chiến giành sự sống cho con gái nhỏ.

