Con muốn sống: Báo Thanh Niên trao thêm tiền hỗ trợ các bệnh nhi ung thư

Trong hành trình đầy nhân ái của loạt bài Con muốn sống, Báo Thanh Niên tiếp tục thay mặt bạn đọc gửi những khoản tiền hỗ trợ đến các bệnh nhi ung thư đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Mỗi món quà, dù nhỏ bé, vẫn là niềm động viên to lớn, là nguồn năng lượng tích cực giúp các em và gia đình vững vàng hơn trên hành trình tìm lại sự sống.

Trần Dương Bảo Ngọc - cô bé kiên cường chiến đấu để giữ lại đôi mắt

Bé Trần Dương Bảo Ngọc, nhân vật trong bài viết Con muốn sống: Bé gái ung thư khả năng bỏ mắt vì không còn tiền chữa trị đăng ngày 28.7.2025, vừa nhận thêm 17,4 triệu đồng trong đợt hỗ trợ thứ 2 từ bạn đọc.

Trước đó, trong đợt 1, Báo Thanh Niên đã thay mặt bạn đọc gửi đến bé Bảo Ngọc gần 192 triệu đồng, giúp gia đình có thể tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Sự giúp đỡ kịp thời không chỉ giúp Ngọc duy trì quá trình chữa trị mà còn là tia hy vọng để cô bé được nhìn thấy ánh sáng của ngày mai.

Chị Tú khóc nghẹn kể lại quá trình chống chọi với bệnh ung thư của con ẢNH: HOA AN

Chia sẻ với phóng viên, chị Tú, mẹ bé Trần Dương Bảo Ngọc cho biết: "Hiện mắt phải của con đã ổn hơn nhiều, bác sĩ nói đảm bảo khoảng 90% rồi, nhưng vẫn phải theo dõi và khám hằng tháng để nếu có dấu hiệu tái phát thì kịp thời bắn laser xử lý.

Còn mắt trái thì con đã được tiêm nội nhãn 3 lần, tuy nhiên bác sĩ cho biết vẫn chưa thật sự ổn định, nên 2 tuần nữa sẽ quay lại Bệnh viện FV để khám và đánh giá lại, từ đó điều chỉnh phác đồ tiêm nội động mạch cho phù hợp".

Đào Trung Hiếu - ước mơ nhỏ của cậu bé ung thư bên người cha khuyết tật

Em Đào Trung Hiếu - nhân vật trong bài viết Con muốn sống: Người cha khuyết tật nợ 190 triệu đồng xin cứu con ung thư đăng trên Thanh Niên ngày 16.2.2025 vừa được trao thêm 11,6 triệu đồng trong đợt 3.

2 đợt trước đó, bạn đọc đã gửi đến gia đình em gần 257 triệu đồng, giúp người cha khuyết tật có thêm niềm tin và điều kiện để tiếp tục điều trị cho con.

Đào Trung Hiếu không may bị ung thư khiến giấc mơ của em bị dang dở ẢNH: UYỂN NHI

Anh Đào Văn Lâu (39 tuổi, ba của Hiếu) chia sẻ trong nghẹn ngào: "Tôi không nghĩ còn có thể trụ nổi đến hôm nay. Nhưng nhờ có Báo Thanh Niên và những tấm lòng hảo tâm, tôi lại thấy mình mạnh mẽ hơn. Hiện Hiếu đang truyền hóa chất chống ung thư ở Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Bác sĩ nói kéo dài sự sống lúc nào hay lúc đấy".

Phan Ngọc Anh Thư - "con muốn sống" giữa những ngày chông chênh

Bé Phan Ngọc Anh Thư (8 tuổi, bị ung thư máu) là nhân vật trong bài viết Con muốn sống: 'Mang con ung thư đi bệnh viện, tôi còn 1,4 triệu đồng' đăng trên Báo Thanh Niên ngày 15.10.2024 vừa nhận thêm 220.000 đồng trong đợt 4 từ tấm lòng của bạn đọc gần xa.

Trước đó, qua 3 đợt hỗ trợ, Báo Thanh Niên đã thay mặt bạn đọc gửi đến bé Thư gần 130 triệu đồng, giúp gia đình có chi phí điều trị và thuốc men trong những ngày khó khăn nhất.

Chị Đào Thị Kim Nở (37 tuổi, mẹ bé Thư, quê Đồng Nai) xúc động chia sẻ: "Nhờ có tấm lòng của mọi người mà con tôi mới có thể tiếp tục điều trị đến tận hôm nay".

Theo chị Nở, hiện sức khỏe của Thư đã khá hơn, bé vừa được ra viện ngày 3.11, chuyển sang giai đoạn duy trì điều trị. Khi nào sức khỏe ổn định, Thư vẫn có thể đến trường cùng các bạn.

Bé Phan Ngọc Anh Thư không may bị ung thư, nhờ bạn đọc Thanh Niên giúp đỡ, Thư đã được chuyển qua giai đoạn duy trì ẢNH: UYỂN NHI

Những khoản hỗ trợ mà Báo Thanh Niên thay mặt bạn đọc trao đi không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là sợi dây nối dài sự sống, là lời nhắn nhủ rằng các em không hề đơn độc trong cuộc chiến chống lại bệnh tật.

Loạt bài Con muốn sống do Báo Thanh Niên thực hiện sẽ tiếp tục đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để mang lại cơ hội sống cho những đứa trẻ không may mang bệnh hiểm nghèo.