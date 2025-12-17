Cha, con 'nhạc đỏ' và tuổi 21

Càng vào sâu chung kết cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025, con trai của "vua nhạc đỏ" càng được truyền thông ưu ái "giật tít", cũng đồng nghĩa với việc phải chịu nhiều áp lực khi bị so sánh với cái bóng quá lớn của bố. Nhất là khi Đạt chọn đúng hai "bài tủ" của bố: Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ và Sông Đăk Rông mùa xuân về, lại bốc phải lượt thi đầu tiên...

Hai thí sinh, hai tâm thế

Sở hữu ngoại hình có phần "phố thị" và "bắt mắt" hơn bố, phong thái đĩnh đạc trước tuổi, giọng hát "con nhà nòi", lại được kèm cặp từ nhỏ, hành trang của Tấn Đạt có vẻ "nặng ký" hơn bố. Nhưng vượt qua được cái bóng của bố hiển nhiên chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chung cuộc, Đạt giành giải nhì, thay vì giải nhất như bố từng giành được 30 năm trước. Tuy nhiên, trước đó, khi lần đầu chinh phục cuộc thi, ca sĩ Trọng Tấn cũng chỉ mới giành được giải triển vọng.

Nếu như ngày đó, chàng trai quê Thanh Hóa Trọng Tấn buộc phải lao ra thử sức với các cuộc thi để có show diễn, đánh vật với cơm áo gạo tiền để theo đuổi sự học thì nay cậu con trai Tấn Đạt của anh đi thi đơn giản chỉ vì đam mê, muốn khám phá bản thân và định hình con đường âm nhạc. Tuổi 21, "ca sĩ bố" đến với cuộc thi từ một căn gác trọ tầng 4 thuộc ký túc xá Nhạc viện; còn "ca sĩ con" đi từ một căn villa 4 tầng khang trang được xây lên từ những đồng cát sê của "vua nhạc đỏ" đắt sô hàng đầu cùng bàn tay giỏi thu vén của mẹ. Ngày đó, phục trang đi thi của bố toàn là đồ đi mượn, thì nay con được mẹ chuẩn bị chu đáo, chuẩn chỉ. Trước, tiền thưởng cuộc thi của bố được gửi về quê để đỡ mẹ một tay nuôi các em ăn học. Nay, tiền thưởng của con được dành đầu tư cho sản phẩm mới...

Cha con “nhạc đỏ” Trọng Tấn - Tấn Đạt ẢNH: NVCC

Mặt khác, "ca sĩ bố" lại đỡ áp lực hơn "ca sĩ con" khi không bị so sánh với "người nhà". "Ban đầu, quả thật tôi cũng có chút hồi hộp lo lắng khi bị/được truyền thông để ý vì là con của một nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng dần dần, áp lực lại thành động lực để tôi cố gắng khẳng định mình hơn và kiểm soát tác phẩm tốt hơn", Đạt chia sẻ.

Những đoạn đường chung

Quyết định đi theo con đường của bố Trọng Tấn, trước đó không hẳn nằm trong sở thích và gu thưởng thức của Đạt. Cậu mê pop và jazz, thậm chí chỉ "chịu" nghe nhạc của bố một cách thụ động những lúc ở nhà và trên xe, khi cùng mẹ và em "hộ tống" bố đi diễn. Đạt học nhiều loại nhạc cụ trước khi được bố phát hiện khả năng thanh nhạc và từ đó, "hổ phụ" quyết tâm rèn "hổ tử". "Đạt có trình thẩm âm tiết tấu khá tốt. Giọng hát âm vực khá rộng và đặc biệt là độ rền dầy vang hơn cả tôi, vậy là có đủ tố chất để gột nên hồ...", Trọng Tấn nhận định về "truyền nhân" của mình.

"Gen thính phòng" từ bố ngấm sang con lúc nào không hay, cho đến một ngày Đạt tuyên bố sẽ quyết chinh phục cuộc thi mà Trọng Tấn từng tỏa sáng, cũng ở tuổi 21. "Dù vẫn muốn tìm kiếm và tạo dựng cho mình con đường riêng đa dạng hơn nhưng trước tiên, tôi vẫn muốn ướm thử bàn chân chập chững của mình lên những dấu chân đã in đậm của bố. Chẳng phải nghệ sĩ trẻ nào thuở ban đầu cũng muốn học hỏi và chịu ảnh hưởng nhất định từ các bậc tiền bối của mình sao, nhất là khi đó lại là người bố mà mình luôn thần tượng về thái độ làm nghề, sự nghiêm cẩn và kiên nhẫn khi nuôi giữ đam mê và tận hiến hết mình cho nó", Đạt nói.

Màn trình diễn mang lại giải nhì, phong cách thính phòng cho Vũ Tấn Đạt tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 ẢNH: NVCC

"Hậu sinh khả úy", như nhiều nghệ sĩ trẻ lúc này, Đạt hơn bố ở sự đa năng: không những hát mà anh còn có thể sáng tác, thu âm, phối khí... Con trai "vua nhạc đỏ" vì thế muốn thử sức với nhiều vai trò và nhiều dòng nhạc để đem sự trẻ trung tươi mới vào thính phòng.

Chia sẻ về những kỷ niệm tuổi thơ, Đạt nhớ nhất những lần được bố "làm ngựa" cho mình cưỡi; còn Trọng Tấn lại nhớ những lần đi chung với con một đoạn đường ngắn từ nhà ra đến điểm đưa đón của trường. "Một đoạn đường ngắn thôi, nhưng cũng không dễ gì thu xếp giữa lịch trình biểu diễn lắm khi dày đặc và gần như quanh năm suốt tháng của tôi. Vụt cái, con khôn lớn. Và giờ bố con lại được may mắn cùng nhau đi chung một quãng đường dài trên hành trình âm nhạc", ca sĩ Trọng Tấn xúc động chia sẻ bên lề cuộc thi vừa xướng tên con mình.

Cha con "nhà nhạc đỏ" từng có nhiều clip "triệu view" trên mạng xã hội khi bộ ba Trọng Tấn - Tấn Đạt - Thảo Nguyên (em gái Tấn Đạt, tài năng đàn tranh) cùng chơi đàn, tập hát. "Nhìn qua thì như đàn chơi hát chơi, nhưng đó thật ra là kết quả của hơn 10 năm học nhạc của hai con, và hơn hết là trái ngọt từ một tổ ấm mà đứng sau là một người vợ, người mẹ hết lòng chăm chút lo toan cho sự nghiệp âm nhạc của chồng con", anh bày tỏ.

Giải nhì của Tấn Đạt tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 giúp chàng sinh viên Nhạc viện được biết đến nhiều hơn, đã bắt đầu có nhiều lời mời cho sự kết hợp của cha con "nhà nhạc đỏ". "Từ những bài tập và giờ sẽ là sân khấu chuyên nghiệp, chúng tôi có thể nghĩ đến một live concert gia đình một ngày không xa", Trọng Tấn kỳ vọng.