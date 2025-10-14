‘Cha cõng con’ tái xuất màn ảnh rộng, lợi nhuận ủng hộ quỹ ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

Sáng 14.10, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” tổ chức lễ ghi nhớ tài trợ với đạo diễn Lương Đình Dũng, người đứng sau bộ phim Cha cõng con, từng để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả yêu điện ảnh Việt. Một phần lợi nhuận doanh thu phòng vé sẽ được đóng góp vào quỹ “Cùng con đi tiếp cuộc đời” - chương trình do Báo Thanh Niên khởi xướng nhằm hỗ trợ cho các em dưới 18 tuổi không may mồ côi cha, mẹ trong đại dịch Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn, cần được bảo trợ, nuôi dưỡng, chu cấp để các em phát triển tinh thần và thể chất một cách đầy đủ.

Cha cõng con kể về cuộc sống của cậu bé tên Cá sống cùng người cha bên bờ sông. Cá luôn mơ về thành phố tràn ngập ánh sáng trong những câu chuyện kể của một người đàn ông mù. Cậu mơ ước khi lớn lên sẽ được đến nơi mà anh mù từng ở, được chạm vào những đám mây trên “tòa nhà của tương lai”.

Đạo diễn Lương Đình Dũng và các diễn viên nhí trong phim "Cha cõng con"

Phim có sự góp mặt của Ngô Thế Quân trong vai người cha chài lưới, NSND Trần Hạnh trong vai người ông, cùng dàn diễn viên nhí được tuyển chọn từ các làng trẻ SOS và hai bệnh nhi ung thư máu, mang lại sự hồn nhiên và cảm xúc chân thật cho tác phẩm.

Đạo diễn Lương Đình Dũng đưa "Cha cõng con" trở lại rạp

Cha cõng con là tác phẩm giàu tính nhân văn, kể câu chuyện cảm động về tình phụ tử, được đánh giá cao về nội dung và hình ảnh khi từng đại diện Việt Nam dự giải thưởng Oscar. Sau gần 8 năm, bộ phim vẫn giữ nguyên giá trị nghệ thuật và sẽ được xử lý để phù hợp với công nghệ chiếu phim hiện nay.

Bộ phim được quay bằng công nghệ hình ảnh 6K, với các bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở miền núi phía Bắc. Trong lần trở lại này, ê-kíp sẽ nâng cấp hình ảnh để phù hợp hơn với hệ thống chiếu hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên cảm xúc và tinh thần ban đầu.

Đạo diễn cũng chia sẻ trong suốt quá trình làm phim, anh luôn tin rằng điện ảnh không chỉ là nghệ thuật kể chuyện, mà còn là phương tiện kết nối con người, chạm đến cảm xúc và khơi dậy lòng nhân ái.

‘Cha cõng con’ tái xuất màn ảnh rộng, lợi nhuận ủng hộ quỹ

Cha cõng con là bộ phim điện ảnh do đạo diễn Lương Đình Dũng thực hiện, ra mắt năm 2017, lấy cảm hứng từ chính ký ức tuổi thơ của chính mình. Bộ phim kể về câu chuyện cảm động giữa hai cha con sống ở vùng núi phía Bắc, mang đậm giá trị nhân văn, tình phụ tử và vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam. Tác phẩm từng được chọn đại diện Việt Nam tham dự Oscar 2018 hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất”, đồng thời giành nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế như Iran, Tallinn (Estonia), Barcelona (Tây Ban Nha)…

Đạo diễn Lương Đình Dũng sinh năm 1973, là một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Việt với phong cách sáng tác giàu cảm xúc, chú trọng giá trị nhân bản và tính điện ảnh thuần khiết. Anh từng được biết đến qua các tác phẩm như 578: Phát đạn của kẻ điên, Thành phố ngủ gật, Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại và đặc biệt là Cha cõng con - bộ phim được xem như dấu ấn sâu sắc nhất trong sự nghiệp của anh. Bộ phim Cha cõng con dự kiến sẽ được khởi chiếu trở lại tại các rạp trên toàn quốc vào tháng 11.