'Cha đẻ' JYP Entertainment xin từ chức, rời vị trí giám đốc nội bộ

Nhà sản xuất kiêm ca sĩ Kpop Park Jin Young đã xin từ chức vị trí giám đốc nội bộ tại JYP Entertainment, điều này thu hút sự chú ý lớn từ công chúng về định hướng mới trong sự nghiệp cũng như những tham vọng của ông đối với tương lai toàn cầu của Kpop.

Park Jin Young chuyển hướng sang thúc đẩy văn hóa Kpop toàn cầu

Theo báo cáo ngày 10.3, JYP Entertainment thông báo Park Jin Young sẽ rời vị trí giám đốc nội bộ và không tiếp tục tái bổ nhiệm tại cuộc họp cổ đông dự kiến diễn ra vào ngày 26.3. Quyết định này được đưa ra khoảng 6 tháng sau khi ông được bổ nhiệm làm đồng Chủ tịch Ủy ban Giao lưu Văn hóa Đại chúng dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung.

Park Jin Young rời vị trí giám đốc nội bộ tại JYP Entertainment sau nhiều năm gắn bó và xây dựng nên một "đế chế" hùng mạnh Ảnh: Instagram asiansoul_jyp

Tháng 9.2025, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã xác nhận việc bổ nhiệm Park Jin Young thông qua Chánh văn phòng Kang Hoon Sik. Khi đó, ông được giới thiệu là "một trong những ca sĩ tiêu biểu của Hàn Quốc, người đã có nhiều đóng góp trong việc đưa Kpop vươn ra toàn cầu". Chính phủ bày tỏ kỳ vọng sự tham gia của ông sẽ giúp thúc đẩy giao lưu văn hóa và tạo điều kiện để văn hóa đại chúng Hàn Quốc lan tỏa mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế.

Bản thân Park Jin Young cũng lên tiếng về quyết định này trên mạng xã hội, thừa nhận việc đảm nhận vai trò trong cơ quan nhà nước không phải là lựa chọn dễ dàng đối với một người hoạt động trong ngành giải trí. Ông viết: "Việc tham gia công việc của chính phủ khiến tôi cảm thấy vừa áp lực vừa lo lắng. Nhưng Kpop đang đứng trước một cơ hội đặc biệt và tôi tin rằng chúng ta cần nắm bắt thời điểm này".

Nhà sản xuất nổi tiếng cho biết kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành công nghiệp âm nhạc có thể giúp ông góp phần thúc đẩy những chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn. Ông kỳ vọng có thể góp phần xây dựng các hệ thống tạo thêm cơ hội cho nghệ sĩ trẻ, đồng thời giúp Kpop tiếp tục bứt phá trên thị trường toàn cầu.

Park Jin Young từng gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại sự kiện ngoại giao văn hóa giữa hai nước Trung - Hàn Ảnh: Instagram asiansoul_jyp

Những hoạt động của Park Jin Young nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi Hàn Quốc. Tháng 11.2025, với vai trò đồng Chủ tịch Ủy ban Giao lưu Văn hóa Đại chúng, ông đã tham dự quốc yến Hàn Quốc - Trung Quốc và có dịp gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau cuộc gặp, nam ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội rằng ông rất vinh dự khi được trò chuyện với nhà lãnh đạo Trung Quốc, đồng thời bày tỏ hy vọng văn hóa đại chúng có thể giúp người dân hai nước xích lại gần nhau hơn.

Quyết định mới của Park Jin Young cũng phù hợp với những chia sẻ trước đây của ông trong các chương trình giải trí, khi tiết lộ rằng mình đã xây dựng một lộ trình 5 năm cho tương lai của Kpop. Là nhà sản xuất đứng sau nhiều ngôi sao và bản hit đình đám, ông từ lâu đã được xem là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp Kpop.

Sau khi rời ghế lãnh đạo, Park Jin Young sẽ tập trung vào sáng tạo và đào tạo nghệ sĩ trẻ Ảnh: Instagram asiansoul_jyp

Dù rời vị trí lãnh đạo nội bộ tại JYP Entertainment, Park Jin Young không hoàn toàn rời khỏi công ty. Thay vào đó, ông dự định tập trung nhiều hơn vào hoạt động sáng tạo với tư cách nghệ sĩ, đào tạo thế hệ ca sĩ trẻ và mở rộng các hoạt động bên lề liên quan đến ngành công nghiệp Kpop.

Ra mắt từ năm 1994, Park Jin Young đã có hơn 30 năm hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất. Việc từ bỏ vị trí giám đốc nội bộ có thể đánh dấu một bước chuyển trong sự nghiệp, nhưng những nỗ lực của ông nhằm định hình tương lai toàn cầu của Kpop dường như vẫn chưa dừng lại. Hiện cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn đều đang theo dõi sát sao bước đi tiếp theo của "cha đẻ" nhóm nhạc Big Bang, 2NE1, TWICE.