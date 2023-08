Cha dượng đâm trúng tim con riêng của vợ vì mâu thuẫn, lãnh 9 năm tù

Chiều 23.8, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án cha dượng dùng dao, kéo đâm trúng tim con riêng của vợ vì mâu thuẫn gia đình. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Phú (49 tuổi, ngụ chung cư P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 9 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Đ.G.H (25 tuổi) là con riêng của vợ Phú. Trong quá trình chung sống, do H. hay nói hỗn với Phú nên cả hai thường xuyên cãi nhau. Tại tòa, Phú khai trước đó giữa Phú và H. rất vui vẻ. Nhưng có thời gian H. sử dụng chất kích thích nên thường xuyên chửi thề, thay đổi tính tình.

Nguyễn Văn Phú lãnh 9 năm tù NGUYỄN TÚ

Mặc dù Phú đã nhiều lần khuyên can nhưng H. vẫn không thay đổi. Đỉnh điểm mâu thuẫn là vào sáng sớm 5.9.2022, H. xông vào phòng vợ chồng Phú chửi bới thì mẹ H. khuyên can H. ra ngoài. H. đến chỗ làm ở kiệt 24 Vân Đồn gần đó. Khi Phú đến sau (cả hai làm cùng chỗ) thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau và giằng co.

Phú nhặt 1 cây gỗ dài khoảng 65 cm đánh vào chân H. và bị H. giật được cây gỗ, đánh trả. Khi 2 người dân gần đó can ngăn, H. vẫn tiếp tục thách đố Phú.

Phú chạy vào nhà dân gần đó lấy 1 con dao dài 18 cm và 1 cây kéo dài 19 cm, quay ra đâm liên tiếp 2 nhát trúng ngực và lưng H. rồi bỏ ra chỗ xe máy.

H. bị thương nhưng vẫn xông lại đạp xe máy của Phú. Phú vứt dao và kéo, bỏ đi và gọi điện cho vợ lấy tiền vào bệnh viện cứu chữa cho con riêng.

Hậu quả, con riêng của vợ Phú bị đâm rách màng tim, phải phẫu thuật mới giữ được mạng sống, bị thương tích 38%. Cũng theo cáo trạng, Phú đã 4 lần đi tù về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản…