Cha ruột làm rõ cái chết vì AIDS của sao nữ phim kinh dị 'The Ring'

Theo kết luận của Văn phòng Giám định y khoa quận Los Angeles (Mỹ), diễn viên phim The Ring - Daveigh Chase qua đời hôm 16.6 do hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS), cùng tình trạng sử dụng nhiều loại chất gây nghiện trong thời gian dài.

Mong cái chết của con gái giúp nâng cao nhận thức về HIV/AIDS

Ông John Schwallier cho biết hình ảnh con gái luôn hiện hữu trong tâm trí kể từ khi cô qua đời. "Con bé đã rời khỏi cuộc đời này quá sớm. Hôm nay tôi chỉ muốn chúc con sinh nhật vui vẻ và nói rằng ngày nào con cũng ở trong tâm trí tôi", ông nghẹn ngào chia sẻ.

Daveigh Chase, ngôi sao nhí từng gây ấn tượng với vai Samara trong bộ phim kinh dị The Ring, qua đời hôm 16.6 vì AIDS và tình trạng sử dụng nhiều loại chất gây nghiện trong thời gian dài Ảnh: Chụp màn hình phim The Ring

Cha của nữ diễn viên cũng bày tỏ hy vọng cái chết của Daveigh Chase sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về HIV/AIDS.

Ông John Schwallier kể ngày 16.6, khi đang ở Las Vegas (Mỹ), ông nhận được cuộc gọi từ Roy Hernandez, người tự nhận là bạn trai của Daveigh Chase. Khi đó nữ diễn viên vẫn còn sống nhưng liên tục rơi vào trạng thái tỉnh rồi mê. Qua điện thoại bật loa ngoài, ông đã nói những lời cuối cùng với con gái: "Tôi nói rằng cha yêu con. Cha đã tìm con suốt nhiều năm. Tôi nói với con: Nếu con vượt qua được lần này và ra khỏi bệnh viện, cha sẽ đón con về".

Cuối cùng ông mất khoảng hai tiếng rưỡi để tới bệnh viện ở Los Angeles (Mỹ). Khi đến nơi, Roy Hernandez cùng mẹ và em gái đã có mặt. Họ nói Daveigh Chase và Roy Hernandez thường ghé nhà họ để tắm rửa, ăn uống mỗi khi không còn nơi nương tựa, nhưng sau đó lại quay trở về sống ngoài đường, trong lều hoặc xe RV.

"Hernandez nói với tôi rằng cậu ấy đã cố gắng hết sức. Nhưng nếu nhìn con gái tôi lúc đó, tôi không nghĩ đó là tất cả những gì có thể làm", ông John Schwallier chia sẻ. Dẫu vậy, ông cho biết bản thân quá đau đớn nên không muốn chất vấn thêm.

Theo lời ông John Schwallier, Daveigh Chase từng là một ngôi sao triển vọng nhưng dần rơi vào nghiện ngập và cuộc sống vô gia cư sau khi sự nghiệp diễn xuất xuống dốc. Khi được hỏi về những tin đồn cho rằng con gái có thể từng là nạn nhân của nạn buôn người, ông chỉ nói: "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu điều đó là sự thật".

Sau khi sự nghiệp diễn xuất chững lại, Daveigh Chase rơi vào nghiện ngập, nhiều lần vướng vòng lao lý và cuối cùng sống lang thang trên đường phố Los Angeles (Mỹ) Ảnh: Reuters

Cha của Daveigh cho biết ông đã tìm kiếm con gái suốt 13 năm và cáo buộc vợ cũ ngăn cản hai cha con gặp nhau từ khi cô còn nhỏ. Ông khẳng định: "Nếu Daveigh sống với tôi thì con bé đã không có kết cục như hôm nay".

Trong khi đó, mẹ của Daveigh Chase, bà Cathy Chase, từng chia sẻ với Daily Mail rằng bà cũng dành nhiều năm tìm kiếm con gái sau khi nữ diễn viên rơi vào nghiện ngập và mất liên lạc. Bà kể mỗi tối đều lên Google và Reddit để tìm bất kỳ dấu vết nào của Daveigh Chase trước khi nhận tin con gái qua đời ở tuổi 36.

Theo Cathy Chase, biến cố xảy ra vào khoảng năm 2016 sau một vụ tai nạn xe máy khiến Daveigh Chase bị chấn thương lưng. Việc phải sử dụng thuốc giảm đau mạnh, trong đó có oxycodone, được bà cho là nguyên nhân mở đầu cho quá trình nghiện ma túy. Từ năm 2018, nữ diễn viên nhiều lần bị bắt vì các cáo buộc liên quan đến ma túy và trộm cắp. Sau khi được trả tự do, cô tiếp tục sống lang thang và mất liên lạc với gia đình.

Cuối năm 2025, sau khi xem một đoạn video được lan truyền trên Reddit cho thấy một phụ nữ gầy trơ xương được cho là Daveigh Chase đang nằm bên cạnh dụng cụ sử dụng ma túy, Cathy Chase đã nhiều lần đến Skid Row ở Los Angeles (Mỹ), khu vực xuất hiện trên video để tìm con nhưng không thành.

Daveigh Chase từng là một trong những ngôi sao nhí nổi bật của Hollywood đầu những năm 2000. Cô lồng tiếng cho nhân vật Lilo trong Lilo & Stitch của Disney, giành giải Young Artist Awards và nổi tiếng toàn cầu với vai Samara Morgan trong bộ phim kinh dị The Ring, vai diễn mang về cho cô giải MTV Movie Awards hạng mục Phản diện xuất sắc nhất năm 2003.

Sau thành công đó, Daveigh Chase tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án, trong đó có series Big Love của HBO. Tuy nhiên, từ sau năm 2012, sự nghiệp của cô dần chững lại trước khi rơi vào vòng xoáy nghiện ngập, vô gia cư và qua đời ở tuổi 36.