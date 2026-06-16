Phim kinh dị 'Obsession' có làm nên kỳ tích tại Oscar?

Nữ diễn viên Inde Navarrette trong một phân cảnh rùng rợn của phim Obsession Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM Obsession

Mỗi mùa giải thưởng (trong đó có Oscar), Hollywood lại chứng kiến một cái tên xuất hiện và buộc giới chuyên môn phải tự xét lại những định kiến cũ kỹ của chính mình. Năm nay, "kẻ phá bĩnh" Obsession không bước ra từ các liên hoan phim nghệ thuật danh giá, cũng chẳng phải đứa con cưng của các ông lớn. Tác phẩm ấy đến từ một YouTuber.

Theo Variety, bộ phim kinh dị Obsession của biên kịch kiêm đạo diễn Curry Barker đang tạo nên cơn "địa chấn" phòng vé chưa từng có. Bước sang tuần chiếu thứ năm, phim tiếp tục "bỏ túi" thêm 19 triệu USD. Đáng nói hơn, tác phẩm kinh phí thấp này liên tục duy trì phong độ suốt một tháng rưỡi với doanh thu các tuần sau đều vượt qua con số 17 triệu USD của tuần mở màn, một hiện tượng "ngược dòng" gần như không tưởng trong kỷ nguyên điện ảnh hiện đại.

Với 265 triệu USD "bỏ túi" trên toàn cầu, Obsession chính thức trở thành bộ phim ăn khách nhất của hãng Focus Features. Con số ấn tượng này đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện truyền thông. Giờ đây, câu hỏi không còn là khán giả có cuồng bộ phim này hay không, mà là liệu Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ có dám "ngó lơ" một hiện tượng đại chúng như vậy tại đường đua Oscar?

Nhiều năm qua, phân khúc phim kinh dị nghệ thuật (art-horror) gần như bị độc chiếm bởi hãng phát hành A24 với những tác phẩm mang nặng tính triết lý, thách đố người xem. Nhưng Obsession lại chọn lối đi thực dụng hơn. Phim đậm chất giải trí, dễ tiếp cận và không ngần ngại chiều lòng số đông khán giả, những đặc tính giúp mang về khoản lợi nhuận khổng lồ mà các hãng phim nghệ thuật hiếm khi mơ tới. Đối với Focus Features, đây là cơ hội vàng để định nghĩa lại thương hiệu. Thay vì đi tìm hoặc cố "nhào nặn" ra những tác phẩm "mồi nhử Oscar" (Oscar-bait) theo công thức hàn lâm cứng nhắc, họ đã chọn cách đặt cược vào một tài năng thô mộc bước ra từ thế giới mạng.

Lộ trình này làm người ta nhớ đến bệ phóng lịch sử của Get Out (2017) do Jordan Peele đạo diễn. Từ một dự án kinh dị có kinh phí vỏn vẹn 4,5 triệu USD bị coi thường, Get Out thẳng tiến đến Oscar với 4 đề cử lớn và mang về giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Nhiều chuyên gia nhận định, đạo diễn trẻ Curry Barker hoàn toàn có thể tái lập kỳ tích đó, trước mắt là tại giải thưởng của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (DGA) cho phim đầu tay.

Thời điểm hiện tại rõ ràng mọi thứ đang ủng hộ Obsession. Tại kỳ Oscar thứ 98 vừa qua, dòng phim kinh dị đã có màn tôn vinh xứng đáng khi "càn quét" nhiều hạng mục quan trọng. Siêu phẩm ma cà rồng Sinners của Ryan Coogler dẫn đầu với kỷ lục 16 đề cử và chiến thắng 4 giải; Frankenstein của Guillermo del Toro mang về 3 cúp vàng, trong khi nữ diễn viên Amy Madigan được vinh danh nhờ màn trình diễn xuất thần trong Weapons. Đừng quên rằng chỉ vài năm trước, người hâm mộ thể loại này từng phải đấu tranh trong vô vọng để tìm kiếm một đề cử cho Toni Collette (Hereditary) hay Lupita Nyong'o (Us).

Dù vậy, mối duyên giữa dòng phim kinh dị và Viện Hàn lâm vẫn là một dấu hỏi lớn. Lịch sử cho thấy các tác phẩm kinh dị từng đoạt giải lớn như Jaws... thường phải "khoác" lên mình tấm áo của phim phiêu lưu bom tấn hoặc tâm lý tội phạm giật gân, đi kèm với cái tên bảo chứng của các bậc thầy điện ảnh. Ngay cả chiến thắng hụt của Demi Moore với bộ phim kinh dị The Substance vừa qua cũng cho thấy gu nghệ thuật của hội đồng chấm giải Oscar vẫn rất khắt khe và bảo thủ.

Tuy nhiên, Obsession lại sở hữu những thế mạnh riêng. Nếu nhận đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất, Barker (27 tuổi) sẽ đi vào lịch sử như một trong những đạo diễn trẻ tuổi nhất từng được đứng chung mâm với các huyền thoại như John Singleton hay Orson Welles.

Bên cạnh đó, điểm sáng lớn nhất của phim chính là nữ diễn viên gốc Latinh Inde Navarrette trong vai Nikki. Mãn nhãn, táo bạo và chân thực, diễn xuất của cô hoàn toàn nói không với kỹ xảo máy tính hay trí tuệ nhân tạo (AI), một điểm cộng cực lớn trong thời điểm khán giả và giới chuyên môn bắt đầu bội thực với công nghệ số. Ở tuổi 25, nếu được xướng tên, Navarrette sẽ trở thành một trong những nữ diễn viên gốc Latinh trẻ nhất lịch sử nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nhìn nhận một cách thẳng thắn, rào cản dành cho Obsession vẫn rất lớn khi định kiến về một kẻ "ngoại đạo" xuất thân từ YouTube và tính thương mại vẫn còn đè nặng. Nhưng những thách thức này, cũng là những gì Get Out từng đối mặt và vượt qua. Nguồn tin nội bộ của Focus Features tiết lộ với Variety rằng một chiến dịch tranh giải Oscar quy mô lớn đang được hãng ráo riết lên kế hoạch.