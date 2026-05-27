Phim kinh dị 'Obsession' trở thành cú 'hit' phòng vé toàn cầu

Theo NBC News, Obsession do Curry Barker (và cũng là một YouTuber) đạo diễn đã làm được điều không tưởng. Ra mắt vào ngày 15.5 tại thị trường Bắc Mỹ, bộ phim khởi động ở vị trí thứ 3 với 17,2 triệu USD. Bước sang tuần thứ hai, Obsession tăng tốc ngoạn mục khi thu về tới 23,9 triệu USD (tăng gần 40% so với tuần đầu).

"Obsession là bộ phim kinh dị chiếu diện rộng duy nhất trong lịch sử phòng vé ghi nhận mức tăng trưởng tuần thứ hai ở quy mô lớn như thế này. Điều này chưa từng xảy ra với thể loại kinh dị", ông Jason Blum, người đứng đầu hãng phim kinh dị Blumhouse, chia sẻ trên mạng xã hội X.

Theo NBC News, bộ phim được sản xuất với mức kinh phí vỏn vẹn 750.000 USD này đã bỏ túi hơn 80 triệu USD trên toàn cầu và đang hướng thẳng tới cột mốc 100 triệu USD. Tỷ suất sinh lời không tưởng này biến bộ phim thành một trong những tác phẩm có lợi nhuận cao nhất năm 2026. Phim hiện nhận được điểm số 95% từ giới chuyên môn trên Rotten Tomatoes và điểm A từ khán giả trên CinemaScore.

Nữ diễn viên Inde Navarrette trong một phân cảnh rùng rợn của phim Obsession Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM Obsession





Cuộc đổ bộ của YouTuber vào Hollywool

Theo NBC News, sự xuất hiện của YouTuber Curry Barker không phải là một hiện tượng may rủi nhất thời, mà là minh chứng rõ nét cho một xu hướng mới. Các nhà sáng tạo nội dung trên YouTube đang dần thâm nhập vào kinh đô điện ảnh Hollywood. Trước khi làm nên lịch sử với Obsession, Curry Barker là một YouTuber đứng sau kênh hài kịch/kinh dị That’s a bad idea. Vào năm 2024, Barker từng gây tiếng vang lớn trong cộng đồng mê phim kinh dị khi tự thực hiện bộ phim mang tên Milk & Serial với kinh phí chỉ 800 USD và phát hành hoàn toàn miễn phí trên YouTube.

Trả lời phỏng vấn với tạp chí Variety, nhà sản xuất Jason Blum nhận định: "Đang có một thế hệ người xem rạp mới xuất hiện. Họ đang khẳng định một gu thưởng thức phim kinh dị rất cụ thể, những tác phẩm có tư duy độc đáo, mới lạ và có phần lệch chuẩn so với các công thức Hollywood thông thường".

Tiếp nối những cái tên đi trước, Curry Barker cho thấy các YouTuber đang dần trở thành nguồn nhân lực đáng chú ý của Hollywood. Tư duy nhạy bén trong việc tiếp cận khán giả hiện đại cùng khả năng tạo ra sản phẩm từ nguồn lực tối giản giúp họ thu hút sự quan tâm của các hãng phim lớn. Sự dịch chuyển này cũng phản ánh ảnh hưởng ngày càng lớn của những nhà sáng tạo bước ra từ thế giới kỹ thuật số.