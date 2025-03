‘Cha tôi người ở lại’ tập 18: An bị đánh ghen phải nhập viện?

Cha tôi người ở lại tập 17 có những nội dung cho thấy sau khi Việt đi du học, Nguyên cũng đi Đài Loan, gia đình hai ông bố trở nên trống vắng vì chỉ còn mỗi cô con gái là An. An cũng dần nguôi ngoai chuyện hai anh rời xa mình. Ông Bình cũng đã giải thích cho An hiểu một phần nào.

Đại theo đuổi An và thường xuyên kè kè cạnh cô ở Cha tôi người ở lại tập 18 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong những diễn biến mới của Cha tôi người ở lại có nội dung cho thấy An đã trưởng thành và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đã đi làm ở công ty. Sếp của An là Đại (Kiên Trần), cũng từng khá thân với anh em An lúc nhỏ. Đại có vẻ thích An nên tranh thủ lúc xe máy của An bị hư, anh chở An đi làm. Mọi người trong công ty xì xào An có bệ đỡ là sếp dù bản thân cô thực sự có khả năng.

Cha tôi người ở lại tập 18 lúc 20 giờ tối nay 27.3 trên VTV3 hé lộ những diễn biến mới khi Đại tiếp tục chở An đến công ty làm việc. Từ xa có một cô gái nhìn thấy và tỏ rõ sự ghen tức.

An bị bạn gái của Đại đến tận nhà đánh ghen trong tập 18 Cha tôi người ở lại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một tình tiết sau đó cho thấy cô gái này đã tìm đến tận nhà An, đúng lúc Đại cũng có mặt ở đây để ăn tối. Vậy là cô này xông vào chửi bới An là "tiểu tam" cướp bạn trai của mình. Sau đó cả hai xông vào đánh nhau vì cô gái này chửi cả bố Bình khiến An nóng mặt. An bị xô ngã đập đầu vào góc bàn…

Cha tôi người ở lại tập 18: An bị đánh ghen, Việt và Nguyên về nước?