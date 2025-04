‘Cha tôi người ở lại’ tập 20: Nguyên và An, từ anh em thành người yêu?

Cha tôi người ở lại tập 19 có những nội dung khá thú vị khi Nguyên bất ngờ về nước. Trước đó, anh đã gọi điện báo cho bố Bình nhưng muốn giữ bí mật với An và bố Chính. Cảm giác đầu tiên của An khi nhìn thấy Nguyên xuất hiện trước cổng nhà là rất vui nhưng cô gái ngay lập tức định thần. Có lẽ, An vẫn còn giận Nguyên ngày đó đã rời xa mình và hai bố. Sau đấy, An tiếp tục giữ khoảng cách với Nguyên, không muốn nói chuyện nhiều với anh nên nhờ Đại chở đi chơi.

Nguyên và An không dừng lại ở tình anh em ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong vài diễn biến khác của Cha tôi người ở lại tập 19 có thể thấy Đại có tình cảm với An, lại là cấp trên của An trong công ty. Mẹ của Đại cũng có vẻ thích An nên khuyến khích con trai tiến tới trong mối quan hệ với An. Nên khi Nguyên trở về, Đại cũng có chút bất an vì anh hiểu rõ Nguyên và An dù là anh em, sống chung một nhà từ bé nhưng không phải anh em ruột.

Cha tôi người ở lại tập 19 còn có những diễn biến cho thấy Nguyên muốn về ở hẳn Việt Nam nhưng bà Liên chưa biết ý định này của con. Bà chỉ biết Nguyên về thăm hai bố rồi qua lại với bà.

Một vài tình tiết khác cho thấy ông Chính gặp ngay "oan gia ngõ hẹp" ở công ty. Đó là Tuệ Minh (Lương Thu Trang). Cô gái cá tính này là dân kiến trúc sư, cùng làm chung công trình nên giữa ông Chính và Tuệ Minh thường xuyên cãi vã vì không đồng quan điểm. Ông Chính luôn chú trọng đến chất lượng, độ bền của công trình còn Tuệ Minh thì hướng đến tính thẩm mỹ nhiều hơn. Sau cuộc cãi nhau khá căng thẳng trên công trường, Tuệ Minh lái xe mô tô rời đi nhưng xe bị chết máy giữa đường. Đúng lúc ông Chính lái xe ô tô đi qua. Vậy là "anh hùng cứu mỹ nhân".

Trong tập 20 Cha tôi người ở lại, Tuệ Minh chính thức xin lỗi ông Chính ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cha tôi người ở lại tập 10 lúc 20 giờ tối nay 1.4 trên VTV3 hé lộ những diễn biến mới khi An và Nguyên đứng trú mưa. Biết Nguyên sợ sấm chớp nên An cũng rất quan tâm. Nhìn thấy rõ sự quan tâm mà An vẫn còn dành cho mình, Nguyên đã nói lời xin lỗi cô vì cách đây 6 năm, vì bất đắc dĩ mà anh phải sang Đài Loan.

Một cảnh cũng khá thú vị trong Cha tôi người ở lại tập 20 là Tuệ Minh chủ động hẹn một sếp cấp trên và ông Chính đến để chính thức xin lỗi ông Chính. Lần này, cô thừa nhận mình sai sau khi tham khảo ý kiến vài tiền bối về bản thiết kế.

Cha tôi người ở lại tập 20: Nguyên và An sẽ yêu nhau?