Cha vợ Vương tử Harry bị bắt tại Mỹ vì cáo buộc nghiêm trọng

Ông Thomas Markle Sr. (82 tuổi), cha ruột của bà Meghan Markle, Nữ công tước xứ Sussex, bị bắt tại bang Florida (Mỹ) với cáo buộc tàng trữ tài liệu chứa hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em.