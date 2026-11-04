Meghan Markle và Harry lao đao vì tài chính ngày càng eo hẹp?

Việc chuyển sang Anh, những thay đổi trong các thỏa thuận kinh doanh cùng diễn biến mới trong sự nghiệp làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì cuộc sống thượng lưu của vợ chồng Hoàng tử Harry. Dù từng ký nhiều hợp đồng trị giá hàng triệu USD, việc trang trải cho lối sống đắt đỏ được cho là ngày càng trở nên khó khăn.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle được cho là đang đối mặt với áp lực tài chính khi nhiều nguồn thu từ các hợp đồng truyền thông không còn ổn định như trước Ảnh: Reuters

Hoạt động kinh doanh đang dần thu hẹp

Một trong những dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Harry và Meghan Markle đang có nhiều thay đổi là tình hình tại Archewell Productions, công ty sản xuất nội dung do chính vợ chồng họ thành lập và điều hành. Đây là đơn vị đứng sau nhiều dự án truyền hình và nội dung mà cặp đôi thực hiện sau khi rời vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh.

Theo truyền thông, Archewell Productions đã cắt giảm một phần nhân sự trong khoảng 12 đến 18 tháng qua. Việc thu hẹp đội ngũ diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác giữa Harry, Meghan Markle và Netflix cũng thay đổi đáng kể. Tháng 8.2025, Netflix được cho là không còn duy trì thỏa thuận độc quyền có giá trị lớn như trước với vợ chồng Sussex, mà chuyển sang hình thức "first look". Theo mô hình này, Netflix được quyền ưu tiên xem xét các dự án mới của Harry và Meghan Markle trước khi họ có thể tìm kiếm những đối tác khác.

Không chỉ mảng sản xuất nội dung, hoạt động từ thiện của Harry và Meghan Markle cũng được cho là có sự thu hẹp. Archewell Philanthropies, tổ chức từ thiện do cặp đôi thành lập để triển khai các dự án cộng đồng và xã hội cũng đã cắt giảm một phần nhân sự vào tháng 12.2025.

Các khoản chi liên quan đến pháp lý cũng tạo thêm sức ép đối với tài chính của vợ chồng Hoàng tử Harry. Sau thất bại pháp lý vào tháng 7 trong vụ kiện liên quan đến Associated Newspapers, Harry cùng một số người nổi tiếng tham gia vụ kiện có khả năng phải đối mặt với khoản chi phí lên tới khoảng 45 triệu USD. Tuy nhiên, một phần chi phí này có thể được bảo hiểm chi trả.

Mức chi tiêu lớn khiến tài chính nhà Sussex thêm áp lực

Một nguồn tin mô tả tình hình tài chính của cặp đôi bằng những lời khá gay gắt, cho rằng: "Lối sống của họ hoàn toàn không bền vững và các khoản chi tiêu đã vượt quá xa so với thu nhập thực tế". Người này cũng tuyên bố: "Ai cũng biết rằng hiện gần như không còn nhiều tiền chảy vào. Những hợp đồng tại Hollywood đã không còn như trước và giờ họ đang tiêu vào khoản tiết kiệm với tốc độ rất nhanh".

Một nguồn tin cho biết mức chi tiêu hiện tại của Harry và Meghan Markle đang không còn tương xứng với nguồn thu thực tế của cặp đôi Ảnh: Reuters

Một trong những khoản chi lớn của cặp đôi được cho là căn biệt thự 9 phòng ngủ tại Montecito, California (Mỹ). Dù đã chuyển sang Anh, Harry và Meghan Markle vẫn chưa bán căn nhà này. Việc duy trì bất động sản có giá trị lớn ở Mỹ trong khi đồng thời sinh sống tại Anh có thể khiến chi phí cố định của họ gia tăng đáng kể. Trong thời gian ở Anh, cặp đôi đang thuê lại khu bất động sản ở Northamptonshire thuộc sở hữu của tỉ phú Ian Wace. Bên cạnh các khoản chi về nhà ở, việc duy trì an ninh, thuê đội ngũ vệ sĩ riêng, di chuyển, nhân sự và cuộc sống của một gia đình nổi tiếng cũng được cho là tiêu tốn số tiền không nhỏ.

Thương hiệu phong cách sống As Ever của Meghan Markle vẫn được xem là một phần quan trọng trong kế hoạch kinh doanh của cặp đôi. Tuy nhiên, Netflix đã chấm dứt quan hệ hợp tác tài chính với thương hiệu này vào tháng 3.2026. Điều đó làm dấy lên câu hỏi về khả năng phát triển lâu dài của As Ever cũng như mức đóng góp của thương hiệu vào nguồn thu chung của gia đình Sussex.

Trong bối cảnh Harry được cho là đang tìm cách cải thiện mối quan hệ với Vua Charles III, việc đảm bảo cuộc sống cho hai con Archie và Lilibet vẫn được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của cặp đôi. Harry và Meghan Markle từng có lợi thế lớn về danh tiếng cũng như sở hữu nhiều hợp đồng thương mại giá trị sau khi rời Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, khi một số thỏa thuận thay đổi hoặc kết thúc, áp lực tìm kiếm những nguồn thu mới được cho là không còn dễ dàng.