Hoàng tử Harry mong được hàn gắn với cha và anh trai sau khi trở về Anh

Gia đình Hoàng tử Harry sau khi chuyển về Anh

Vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle dần ổn định cuộc sống tại Anh ẢNH: AFP

Trò chuyện trên GQ mới đây, Hoàng tử Harry cho biết mình cùng vợ con đã chuyển về Anh để tạo ra những cơ hội mới cho gia đình. Công tước xứ Sussex chú trọng việc học của hai con là Hoàng tử Archie (7 tuổi) và Công chúa Lilibet (5 tuổi). Ông bố này chia sẻ: "Việc có thể cho các con theo học tại một trường học của Anh có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi không biết nó quan trọng với mình đến mức nào nữa. Tôi luôn nghĩ đó là điều mà bản thân sẽ cố gắng làm hoặc chúng tôi sẽ cố gắng làm. Giờ thì bọn trẻ đã đi học được hai tuần rồi".

Hoàng tử Harry tiết lộ cả hai con của mình đều rất thích trường mới và có được trải nghiệm "hoàn toàn khác biệt". Thành viên Hoàng gia Anh nói rõ: "Đừng lo, tôi không chê các trường học ở Mỹ. Tôi chỉ nghĩ việc một đứa trẻ 7 tuổi và một đứa trẻ 5 tuổi có thể so sánh và trải nghiệm hai nền văn hóa hoàn toàn khác nhau là điều rất quan trọng ở hiện tại".

Hoàng tử Harry - Meghan Markle tham gia một hoạt động cộng đồng tại Nottingham (Anh) vào ngày 15.10 ẢNH: REUTERS

Không chỉ mong các con được học tập trong môi trường ở Anh, Hoàng tử Harry còn chuyển về Anh để gần gũi hơn với gia đình trong bối cảnh mối quan hệ giữa anh và cha - Vua Charles và anh trai - Hoàng tử William đang rạn nứt. Tác giả cuốn sách Spare bộc bạch: "Và đúng vậy, được trở về gần gia đình hơn và được ở Anh lâu hơn, chứ không chỉ vài ngày hay một tuần như những lần về thăm trước đây… Vậy nên, thật vui khi được trở về".

Hoàng tử nói thêm: "Thật vui khi được ở gần bạn bè, gia đình, những người thân quen và con cái của họ nữa… Chúng tôi có thể thoải mái cho các con gặp gỡ, vui chơi cùng bạn bè thường xuyên, không giới hạn, để giúp các con nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới".

Hoàng tử Harry mong hàn gắn với gia đình

Vua Charles III (khi ấy chưa lên ngôi) và các con trai - con dâu tại một hoạt động năm 2018. Nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Hoàng tử Harry - Meghan Markle với hoàng gia trở nên xa cách, căng thẳng, nhất là khi họ quyết định rời Anh, chuyển đến Mỹ sống hồi 2020 ẢNH: AFP

Cũng trong buổi phỏng vấn với GQ, khi được hỏi liệu anh có đau lòng trước mối quan hệ phức tạp với cha và anh trai không, Hoàng tử Harry đáp: "Tất nhiên là có rồi". Công tước xứ Sussex tiếp tục: "Tôi nghĩ xét từ góc độ gia đình, đây lại là một vấn đề mà rất nhiều người có thể đồng cảm. Đó là những bất đồng giữa anh chị em, những mối quan hệ rạn nứt giữa con cái và cha mẹ, hoặc giữa con cái với một trong hai người. Mọi người tôi trò chuyện đều thường xuyên nhắc đến những chuyện như vậy, nên tôi hiểu rằng rất nhiều người cũng đang trải qua hoàn cảnh tương tự mình".

Hoàng tử Anh bộc bạch: "Có những người không muốn mọi chuyện được hàn gắn nhưng tôi muốn điều đó xảy ra. Trong bối cảnh thế giới đang có quá nhiều chuyện khác diễn ra, điều quan trọng nhất là hàn gắn những rạn nứt và làm hòa với nhau. Đó mới là điều cốt yếu".

Trước câu hỏi rằng anh có tin những "vết thương" trong gia đình có thể được chữa lành hay không, Hoàng tử Harry bày tỏ: "Những vết sẹo sẽ còn mãi. Nhưng điều quan trọng là bạn nhìn nhận những chuyện đã xảy ra như thế nào, suy nghĩ ra sao về chúng và có thể buông bỏ quá khứ hay không". Con trai vua Anh nêu quan điểm: "Theo tôi, thế giới này đã có quá nhiều chuyện rắc rối và cuộc sống của mỗi người cũng đã đủ phức tạp rồi. Vì vậy, chúng ta không nên tiếp tục để những mâu thuẫn gia đình khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn nữa".

Hoàng tử Harry mong hàn gắn mối quan hệ với cha và anh trai như xưa (ảnh chụp năm 2014) ẢNH: AFP

Đây không phải lần đầu Hoàng tử Harry bày tỏ mong muốn hàn gắn rạn nứt gia đình. Trong cuộc phỏng vấn với ITV vào đầu năm 2023, chồng của Meghan Markle chia sẻ: "Tôi hoàn toàn tin rằng việc tha thứ là điều có thể, bởi tôi muốn tìm lại mối quan hệ với cha mình. Tôi cũng muốn anh trai mình trở lại bên tôi như trước đây. Hiện tại, tôi không còn cảm thấy mình hiểu cha và anh trai như trước nữa, cũng giống như có lẽ họ cũng không còn nhận ra con người tôi hiện tại".

Theo truyền thông, Hoàng tử Harry cùng vợ - cựu diễn viên Meghan Markle và hai con đã chuyển về Anh từ tháng 8 vừa qua. Quyết định này được đưa ra sau 6 năm cặp đôi nổi tiếng này gây xôn xao khi rời hoàng gia, chuyển đến Mỹ sống. Theo nguồn tin độc quyền của Page Six, mặc dù vẫn còn xa cách với người thân, Harry muốn được gần gũi hơn với cha, người đang chiến đấu với ung thư. Từ khi trở lại Anh đến nay, nhà Sussex được cho là đã dần ổn định cuộc sống và xuất hiện tại sự kiện công khai.