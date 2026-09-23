Hoàng tử William - Vương phi Kate đích thân xuất hiện ủng hộ Tom Cruise

Hoàng tử William và Vương phi Kate đích thân đến ủng hộ Tom Cruise ra mắt phim mới ẢNH: AFP

Hôm 22.9 (giờ địa phương), bộ phim Digger do Tom Cruise đóng chính có buổi ra mắt toàn cầu tại London (Anh). Sự kiện quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng, trong đó được quan tâm hơn cả là màn xuất hiện của Hoàng tử William và Vương phi Kate. Cặp đôi rạng rỡ sánh bước trên thảm đỏ, gửi lời chúc mừng đến Tom Cruise nhân dịp tài tử Hollywood trở lại màn ảnh rộng với dự án mới.

Hoàng tử William lịch lãm, trang trọng với vest nhung đen trong khi Vương phi Kate xuất hiện rạng rỡ trong chiếc váy màu tím với phần cổ xẻ sâu, chi tiết xếp ly ở eo và chân váy xòe rộng. Theo People, Kate gây chú ý khi kết hợp trang phục với chiếc vòng cổ làm từ ngọc trai, kim cương, đá thạch anh tím (vốn là món trang sức trăm năm của hoàng gia) và đôi bông tai ngọc trai từng thuộc về Công nương Diana ẢNH: AP

Được biết, đây là lần hiếm hoi hoàng tử và vương phi Anh sánh bước trên thảm đỏ. Lần gần đây nhất cả hai cùng xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim là hơn 4 năm trước, khi cặp đôi dự buổi công chiếu Top Gun: Maverick tại Anh vào tháng 5.2022 ẢNH: AP

Cặp đôi hoàng gia trò chuyện vui vẻ cùng Tom Cruise tại sự kiện ẢNH: REUTERS

Việc Hoàng tử William và Vương phi Kate đích thân đến chúc mừng Tom Cruise ra mắt phim mới không phải điều bất ngờ bởi ngôi sao loạt phim Điệp vụ bất khả thi và Hoàng gia Anh vốn có mối quan hệ tốt đẹp trong hơn 30 năm qua. Tài tử Hollywood và vợ cũ - minh tinh Nicole Kidman từng gặp gỡ Công nương Diana (mẹ của Hoàng tử William) tại buổi ra mắt phim Far and Away ở London năm 1992. Cặp đôi đình đám này sau đó cũng dự tang lễ của công nương vào năm 1997. Cruise cũng từng tham gia một số sự kiện của hoàng gia.

People tiết lộ Tom Cruise và Hoàng tử William trở nên thân thiết nhờ niềm đam mê chung về hàng không. Trước buổi ra mắt chính thức của Top Gun: Maverick, nam diễn viên kỳ cựu được cho là đã mời vợ chồng hoàng tử đến xem riêng sau khi biết rằng người thừa kế ngai vàng nước Anh là "fan cứng" của phần phim gốc năm 1986. "Chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Cả hai chúng tôi đều yêu nước Anh, đều là phi công và cả hai đều thích bay", Tom Cruise nói về Hoàng tử William tại buổi ra mắt phim năm 2022.

Đạo diễn Alejandro González Iñárritu và Tom Cruise tại buổi ra mắt Digger ở London ẢNH: REUTERS

Đoàn phim Digger tề tựu đông đủ tại sự kiện ẢNH: REUTERS

Quay trở lại với dự án mới nhất của Tom Cruise là Digger, tài tử hóa thân thành Digger Rockwell, một ông trùm dầu mỏ cực kỳ giàu có nhưng ngây ngô và thiếu nhận thức. Hoạt động khoan dầu của ông tại Greenland đã gây ra một thảm họa môi trường nghiêm trọng, khiến ông phải cuống cuồng tìm cách cứu thế giới khỏi cuộc khủng hoảng do chính mình tạo ra...

Phim do Alejandro González Iñárritu đạo diễn, dự kiến được Warner Bros. trình làng vào đầu tháng 10 này. Bên cạnh sự xuất hiện của tài tử hàng đầu Hollywood, Digger còn quy tụ loạt diễn viên: Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed, Emma D'Arcy…