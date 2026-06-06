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Văn hóa

Bạn bè tiết lộ điều 'công chúng không hề biết' về Hoàng tử Harry - Meghan Markle

Thanh Chi
Thanh Chi
06/06/2026 19:51 GMT+7

Mới đây, đầu bếp José Andrés - bạn lâu năm của Hoàng tử Harry và Meghan Markle, tiết lộ cách cư xử của cặp đôi hoàng gia này đằng sau ống kính, điều mà ông cho rằng hiếm ai biết được.

Bạn bè tiết lộ điều 'công chúng không hề biết' về Hoàng tử Harry - Meghan Markle - Ảnh 1.

Đầu bếp José Andrés

ẢNH: AFP

Trong cuộc trò chuyện được People đăng tải hôm 5.6 (giờ địa phương), đầu bếp José Andrés chia sẻ chuyện công chúng chưa biết về Hoàng tử Harry - Meghan Markle. Andrés và vợ chồng nhà Sussex vốn có quan hệ thân thiết trong nhiều năm khi cùng hợp tác trong hoạt động thiện nguyện. Ông cũng xuất hiện trong chương trình thực tế With love, Meghan của cựu nữ diễn viên Mỹ này.

Vị đầu bếp từng đoạt sao Michelin tiết lộ rằng đôi vợ chồng nổi tiếng này "luôn quan tâm đến mọi điều xảy ra trên thế giới" dù họ không cần phải làm thế. "Họ làm điều đó một cách chân thành vì họ thực sự quan tâm", đầu bếp 56 tuổi chia sẻ. Ông Andrés kể cặp đôi hoàng gia này thường gọi điện hoặc nhắn tin khi có thảm họa hay sự cố nào đó xảy ra và hỏi rằng: "Chúng tôi có thể làm gì ở đó và có thể giúp gì cho mọi người không?". Người này cho biết vợ chồng Hoàng tử Anh thường xuyên làm điều đó trong âm thầm và "không ai biết về những khoảnh khắc đó".

Bạn bè tiết lộ điều 'công chúng không hề biết' về Hoàng tử Harry - Meghan Markle - Ảnh 2.

Hoàng tử Harry - Meghan Markle được người bạn lâu năm hết lời khen ngợi

ẢNH: AFP

José Andrés cũng hết lời khen ngợi Hoàng tử Harry và Meghan Markle khi luôn nỗ lực duy trì một cuộc sống bình thường trong khi vẫn phải xuất hiện trước công chúng. "Họ có thể chọn sống một cuộc sống thoải mái tại nhà, nhưng tôi thích việc họ luôn có mặt ngay cả khi không ai để ý, họ ở đó để đảm bảo rằng họ cũng có thể là một phần của giải pháp", ông giải thích. Đầu bếp Andrés nói rằng đó là lý do ông rất tự hào khi gọi cặp đôi này là bạn bè của mình.

Khi không cùng nhau tham gia hoạt động thiện nguyên, họ trở về làm những người bạn bình thường. Ba người thường trò chuyện về những điều mà nhiều người khác quan tâm, từ cuộc sống, gia đình, những khoảnh khắc vui vẻ cho đến những món ăn mới, nhà hàng mới… José Andrés chia sẻ vợ chồng Công tước xứ Sussex và hai con nhỏ (hoàng tử Archie, 7 tuổi; công chúa Lilibet, 5 tuổi) dành nhiều thời gian trong bếp. "Họ biến nhà bếp thành nơi sum họp như mọi gia đình khác. Tôi thích cách Meghan tương tác với các con và với đồ ăn", người bạn này chia sẻ.

Bạn bè tiết lộ điều 'công chúng không hề biết' về Hoàng tử Harry - Meghan Markle - Ảnh 3.

Nhiều năm qua, Hoàng tử Harry và Meghan Markle không ít lần gây bàn tán về thái độ

ẢNH: AFP

Những chia sẻ của José Andrés mang đến góc nhìn khác về Hoàng tử Harry và Meghan Markle, trái ngược với những thông tin tiêu cực từng nhiều lần bị lan truyền. Nguồn tin của PageSix từng tiết lộ cặp đôi này nhận nhiều ý kiến tiêu cực từ những người được cho là từng làm việc chung, cả hai bị nhận xét thiếu tinh tế, không biết cách cư xử trong môi trường chuyên nghiệp.

Với Meghan Markle, có nguồn tin tiết lộ cô là người "kiểm soát mọi thứ" trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Một nguồn tin từng chia sẻ: "Cô ấy tin rằng mình thông minh hơn mọi người và hay xem thường người khác". Một bài báo của Vanity Fair đăng hồi tháng 1.2025 dẫn lời một nhân vật giấu tên trong các dự án truyền thông cho biết trải nghiệm làm việc với Meghan Markle "thực sự, thực sự, thực sự tồi tệ và rất đau đớn".

Một bài báo của The Hollywood Reporter vào tháng 9.2024 tiết lộ rằng các nhân viên "rất sợ Meghan". Nguồn tin thân cận với cặp đôi cho hay: "Cô ấy coi thường người khác, không chịu nghe lời khuyên. Cả hai đều là những người đưa ra quyết định kém và thường xuyên thay đổi ý định. Harry là người rất biết ý, không kiểu cách hay xa cách nhưng anh ta lại thường dung túng cho mọi chuyện. Còn Meghan thì thật tệ".

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