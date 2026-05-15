Meghan Markle thành trụ cột kinh tế gia đình

Theo các nguồn tin thân cận tiết lộ với Page Six, tình hình tài chính của vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle hiện đang rơi vào tình trạng rất eo hẹp. Để duy trì cuộc sống tại khu nghỉ dưỡng dành cho giới tỉ phú ở Montecito (California, Mỹ), cặp đôi cần ít nhất 6 triệu USD mỗi năm cho các chi phí sinh hoạt thường nhật.

Những khoản chi bắt buộc này bao gồm khoảng 3 triệu USD cho đội ngũ an ninh tư nhân bảo vệ gia đình cùng các khoản thanh toán cho căn biệt thự trị giá 15 triệu USD. Trong khi đó, các dự án cá nhân của Hoàng tử Harry chủ yếu tập trung vào công việc từ thiện nên không mang về nguồn thu nhập đáng kể để bù đắp các chi phí khổng lồ kể trên.

Để giải quyết bài toán kinh tế, Meghan Markle đã trở thành trụ cột gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thương mại hóa thương hiệu cá nhân trên nhiều nền tảng. Sau khi kết thúc hợp đồng với Netflix cho chương trình With Love, Meghan, cô chuyển hướng tập trung toàn lực vào dòng sản phẩm phong cách sống mang tên As Ever.

Vợ chồng nhà Sussex đã tận dụng chuyến đi Úc gần đây để truyền thông bằng cách tham gia các công việc kiếm tiền, các cuộc họp thương mại và các sự kiện từ thiện ẢNH: AFP & AP

Bên cạnh đó, Meghan còn gia nhập nền tảng thời trang OneOff với tư cách nhà đầu tư, nơi gian hàng cá nhân của cô đã tạo nên cơn sốt với hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày ra mắt, mang lại doanh thu trực tiếp từ mỗi sản phẩm bán ra. Ngay cả trong chuyến đi tới Úc vào tháng 4.2026, cô cũng tích cực tham gia các buổi diễn thuyết có thù lao và tổ chức các sự kiện đặc quyền cho phái nữ với mức phí tham dự lên tới hàng ngàn USD.

Cũng có tin đồn rằng Markle đã liên hệ với những nhân vật quyền lực ở Hollywood về việc quay trở lại diễn xuất. Nữ diễn viên phim Suits gần đây cũng được cho là đã tham gia một vai khách mời trong bộ phim sắp ra mắt mang tên Close Personal Friends. Tuy nhiên, những người thân cận với gia đình Sussex đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn những thông tin này.

Meghan Markle dùng tước hiệu quý tộc để vực dậy sự nghiệp

Nhiều chuyên gia phân tích nhận định rằng sau khi các dự án độc lập không đạt thành công như kỳ vọng, Meghan dường như đã hiểu ra tầm quan trọng của ánh hào quang hoàng gia để duy trì sức ảnh hưởng. Chuyên gia Mark Dolan cho rằng Nữ công tước đang âm thầm tìm đường tái hòa nhập cuộc sống hoàng gia và nỗ lực nối lại liên lạc với Vua Charles III.

Dù sống tại Mỹ, cô vẫn luôn thể hiện sự quyến luyến đặc biệt với các tước hiệu quý tộc khi thường xuyên sử dụng danh xưng Nữ công tước xứ Sussex trong các hoạt động thương mại và truyền thông. Động thái này được giới quan sát đánh giá là nỗ lực nhằm giữ vững vị thế để thu hút các đối tác giàu có tại Hollywood trong bối cảnh các hợp đồng truyền hình đang đứng trước nguy cơ đóng băng.

Hoàng tử Harry đang làm việc với BetterUp - một công ty khởi nghiệp về sức khỏe tâm thần ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi Meghan Markle tất bật với các dự án kinh doanh, vai trò của Hoàng tử Harry tại công ty khởi nghiệp BetterUp lại đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Dù vẫn được liệt kê với mức lương đồn đoán khoảng 1 triệu USD mỗi năm, một số báo cáo cho thấy nhiệm vụ hàng ngày của anh tại đây khá mơ hồ. Điều này càng khiến gánh nặng duy trì vị thế và đảm bảo tương lai tài chính cho gia đình Sussex đè nặng lên vai Meghan Markle.