Các con của Hoàng tử Harry - Meghan Markle không biết ông nội là vua Anh?

Hai con của Hoàng tử Harry và Meghan Markle được cho là không hiểu rõ xuất thân hoàng gia của họ hàng bên nội ẢNH: AFP

Nguồn tin của tạp chí Hello! tiết lộ hai con của Hoàng tử Harry và Meghan Markle là Hoàng tử Archie (7 tuổi) và Công chúa Lilibet (5 tuổi) rất hào hứng, mong chờ có cơ hội được gặp ông nội - Vua Charles. Tuy nhiên, cả hai được cho là hoàn toàn không biết những người thân của mình ở Anh có địa vị ra sao. Hai con của Công tước xứ Sussex đang được cha mẹ nuôi dạy như những đứa trẻ bình thường ở Montecito, California (Mỹ) và dường như không biết rằng ông nội của mình thực chất là một vị vua. Đối với hai đứa trẻ này, cuộc gặp gỡ nào cũng chỉ là cuộc gặp với ông nội chứ không phải với nhà vua.

Một người bạn của vợ chồng Hoàng tử Harry tiết lộ với Hello!: "Sự thật là hai đứa trẻ thực sự không có khái niệm gì về các thành viên Hoàng gia Anh là ai. Hoàng tử Harry và Meghan Markle rất khéo léo trong việc giữ hai con tránh xa những vấn đề đó để các bé có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác". Trong khi đó, có thông tin rằng Hoàng tử Harry vẫn thường xuyên liên lạc với cha mình.

Vợ chồng Hoàng tử Harry bên con trai Archie hồi 2019

ẢNH: AFP

Archie chào đời tại Anh vào năm 2019 khi Hoàng tử Harry và Meghan Markle vẫn còn thực hiện nhiệm vụ ở Hoàng gia Anh, nên còn dịp tiếp xúc với những người thân bên nội. Trong khi đó, Lilibet sinh ra ở Mỹ vào năm 2021, khi cha mẹ đã tách khỏi cuộc sống trong cung điện hào nhoáng của Anh. Lần cuối cả hai đến Anh là vào năm 2022 và được cho là dịp hiếm hoi Lilibet được gặp ông nội trực tiếp. Ngoài ra, không rõ liệu công chúa nhỏ này đã được gặp những anh chị họ của mình như Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis (con của Hoàng tử William và Vương phi Kate) hay chưa.

Thông tin trên được đưa ra sau khi có tin tiết lộ rằng Hoàng tử Harry sẽ đến thăm Vương quốc Anh trong những ngày tới. Tuy nhiên, Meghan Markle và hai con được cho là không cùng vị này đến London trong chuyến đi kéo dài từ ngày 7 đến 11.7. Tuy nhiên, Hello! cho biết đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra cho lịch trình trong phần còn lại của tuần. Điều đó có nghĩa là hiện vẫn chưa rõ liệu Meghan cùng Archie và Lilibet có đi cùng Hoàng tử Harry đến địa điểm bên ngoài London hay không. Trước đó, có thông tin cho biết đội ngũ an ninh của Harry vẫn đang "xem xét các phương án" để chuyến đi có thể diễn ra.