Chaeyoung (TWICE) diện trang phục gây tranh cãi

Chaeyoung (TWICE) và chiếc áo gây tranh cãi gần đây ALLKPOP

Mới đây, trên tài khoản Instagram của mình, Chaeyoung đăng lời xin lỗi vì thiếu kiến thức và tiết lộ mình không hề biết biểu tượng trên áo có liên quan đến chế độ Đức Quốc xã. Nữ rapper cũng thể hiện sự hối hận sâu sắc về hành động của mình, xin lỗi vì chiếc áo có thể đã làm tổn thương người khác và hứa sẽ cẩn thận hơn trong việc lựa chọn trang phục trong tương lai: "Xin chào, đây là Chaeyoung của TWICE. Tôi thành thật xin lỗi về bài đăng trên Instagram. Tôi đã không hiểu đúng ý nghĩa của biểu tượng in trên chiếc áo mà tôi mặc. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã không xem xét kỹ lưỡng, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tôi sẽ chú ý tuyệt đối trong tương lai để ngăn chặn bất kỳ tình huống tương tự nào xảy ra lần nữa. Một lần nữa chân thành xin lỗi".

Sau đó, công ty chủ quản của TWICE là JYP Entertainment cũng đã lên tiếng và nhận trách nhiệm: "Về bài đăng trên Instagram của Chaeyoung, chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã không hiểu đúng ý nghĩa của biểu tượng in trên áo. Chúng tôi đã không xem xét kỹ từ phía hãng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự việc. Chúng tôi sẽ hết sức chú ý trong tương lai để ngăn chặn tình trạng này tái diễn", công ty này cho biết.

Hiện nữ rapper đã xóa bức ảnh khỏi Instagram sau khi đăng lời xin lỗi. Dù vậy, cô vẫn phải nhận nhiều phản ứng trái chiều từ người hâm mộ và cư dân mạng. Một số người bày tỏ sự thấu hiểu và tha thứ trong khi những người khác cảm thấy Chaeyoung nên nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của biểu tượng trước khi mặc nó. Cư dân mạng Hàn Quốc ý kiến: "Cô ấy nên thực sự cẩn thận", "Chaeyoung đã nhanh chóng gỡ những bức ảnh xuống và xin lỗi, điều đó là tốt. Cần cẩn thận hơn trong tương lai", "Làm thế nào mà lại không biết biểu tượng của Đức Quốc xã?", "Đây không phải lần đầu, điều đó có nghĩa là cô ấy thích chiếc áo đó" và "Tại sao một idol có thể mua được chiếc áo đó?"...

Trang phục biểu diễn gây tranh cãi của nữ idol vì dính đến vấn đề chính trị ALLKPOP

Trước đó, nữ thần tượng 23 tuổi cũng khiến dư luận chú ý khi mặc một chiếc chiếc áo có dấu hiệu đặc trưng của nhóm thuyết âm mưu QAnon. Đây là giáo phái tuyên bố tin rằng Mỹ được điều hành bởi một nhóm chính trị gia tôn thờ quỷ Satan... Tại thời điểm đó, nhiều fan đã bênh vực thần tượng và chỉ trích stylist vì đã chọn một chiếc áo gây tranh cãi.

Gần đây trên Instagram, Chaeyoung đã chia sẻ hình ảnh mặc chiếc áo có biểu tượng liên quan đến Đức Quốc xã. Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện đây không phải lần đầu nữ idol mặc chiếc áo này. Hôm 5.3, cô được nhìn thấy mặc chiếc áo này phối với chiếc áo len.

Sự việc thu hút sự chú ý từ giới truyền thông không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới. Bởi Chaeyoung là thành viên của nhóm nhạc TWICE, một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng và có lượng fan đông đảo của Hàn Quốc.

Chaeyoung sinh năm 1999, là một trong những thành viên trẻ nhất của nhóm nhạc TWICE. Chaeyoung được biết đến với kỹ năng viết lời và sáng tác bài hát, đồng thời cô cũng là nghệ sĩ vẽ tranh tài năng thường xuyên chia sẻ những tác phẩm của mình với fan. Ngoài ra, nữ idol cũng được đánh giá là một trong những thành viên đóng góp nhiều nhất vào sự thành công của TWICE với các bản hit quốc tế như Cheer Up, TT, Likey, Fancy, Feel Special và More & More.

Hôm 10.3, TWICE đã trở lại với album mới mang tên Ready to Be và MV chủ đề Set Me Free. Theo Newsis, bài hát có giai điệu mạnh mẽ, tiết tấu nhanh, mang thông điệp về việc thoát khỏi mọi ràng buộc và yêu thương một cách hết mình. Trước ngày phát hành, album Ready to Be đã có hơn 1,7 triệu đơn đặt hàng. Đây là kỷ lục về lượng đặt hàng đối với album của TWICE.