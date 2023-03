Rapper Trung Quốc bán thịt nướng, thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm

Dương Văn tiết lộ từng góp mặt trong The Rap of China, nay đang làm kinh doanh nhà hàng thịt nướng CẮT TỪ CLIP

Theo Sina (Trung Quốc), Dương Văn từng tham gia show The Rap of China và có một sản phẩm âm nhạc đạt 800 triệu lượt nghe nhưng không nhận được bất kỳ lợi nhuận nào. Sự nghiệp ca hát lận đận và không có thu nhập quãng thời gian dài, nên rapper quyết định sang Anh du học.

Trong thời gian này, Dương Văn tình cờ tìm thấy cơ hội khởi nghiệp, liều mạng làm việc khắp nơi. Có đủ kinh nghiệm và vốn, Dương Văn tự mở một nhà hàng đồ nướng. Sina cho biết các món ăn của quán rất được yêu thích vì có hương vị đặc biệt. Việc kinh doanh của Dương Văn ngày càng thuận lợi, thu nhập cải thiện. Giờ đây, Dương Văn "cá kiếm" khoản 1 triệu nhân dân tệ (3,4 tỉ đồng) mỗi năm. Thậm chí, rapper này còn đổi được hai chiếc xe trong vòng một năm.

Dân mạng nghi ngờ câu chuyện của Dương Văn CẮT TỪ CLIP

Chia sẻ với truyền thông, Dương Văn thẳng thắn bày tỏ: "Thu nhập từ bán thịt nướng nhiều tiền hơn lúc làm nhạc. Tôi không quan tâm đến đánh giá của bất kỳ ai. Ước mơ và cuộc sống không hề mâu thuẫn". Đồng thời, Dương Văn khẳng định vẫn dành đam mê lớn với âm nhạc và kêu gọi mọi người cũng dũng cảm theo đuổi những gì bản thân mong muốn.

Câu chuyện của Dương Văn nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông. Nhiều bình luận ủng hộ tinh thần kiên trì của Dương Văn. Vài ý kiến khác đánh giá cao Dương Văn có sự nhạy bén, thái độ lạc quan, không ngừng tìm tòi để tìm ra hướng đi cho riêng mình.

Ngô Diệc Phàm làm giám khảo trong chương trình The Rap of China WEIBO NV

Tuy nhiên, không ít dân mạng nhận ra bài chia sẻ của Dương Văn có vấn đề. Fan show The Rap of China khẳng định không tìm thấy thông tin của rapper này trong các mùa thi, bài hát mà Dương Văn sáng tác đạt 800 triệu lượt nghe cũng là chi tiết bí ẩn.

Người hâm mộ cũng nghi ngờ câu chuyện Dương Văn từng biểu diễn chung với Phan Vỹ Bá, Ngô Diệc Phàm, Đặng Tử Kỳ (G.E.M) tại The Rap of China. Số khác phỏng đoán Dương Văn chỉ là một trong số các rapper từng đăng ký đi thi và đứng chung với dàn sao Hoa ngữ tại sân khấu mở đầu/kết thúc The Rap of China.